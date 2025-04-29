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Трутнев рассказал, сколько чиновников ДФО хотят принять участие в СВО - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:39 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/trutnev-2013963314.html
Трутнев рассказал, сколько чиновников ДФО хотят принять участие в СВО
Трутнев рассказал, сколько чиновников ДФО хотят принять участие в СВО - РИА Новости, 29.04.2025
Трутнев рассказал, сколько чиновников ДФО хотят принять участие в СВО
Желание участвовать в спецоперации изъявили еще 29 государственных гражданских служащих, занимающихся развитием Дальнего Востока, и представителей органов... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T05:39:00+03:00
2025-04-29T05:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дальний восток
луганск
юрий трутнев
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Желание участвовать в спецоперации изъявили еще 29 государственных гражданских служащих, занимающихся развитием Дальнего Востока, и представителей органов местного самоуправления дальневосточных регионов, еще 38 добровольцев уже вернулись, и отряд из 27 человек проходит обучение на полигонах Минобороны РФ, сообщил журналистам вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "У нас три зама полпреда отработали (в зоне СВО – ред.). Один из них, кстати, награжден орденом Мужества. У нас отслужили 38 человек. Это довольно много, учитывая, что у нас полпредство небольшое, и министерство (Минвостокразвития – ред.) тоже совсем маленькое. И мне, конечно, честно скажу, приятно читать списки, потому что там написано, (что) 29 еще желающих. Их пока не взяли", - сказал Трутнев журналистам. По его данным, сформированный в марте отряд из 27 человек – работников аппарата полпредства, органов госвласти и местного самоуправления регионов ДФО, - они заключили контракты с Минобороны и в составе сводного отряда проходят обучение на полигонах для последующего участия в спецоперации. "Один из моих заместителей, который вернулся с орденом Мужества, продлил себе командировку. Он мне позвонил и попросил еще задержаться. Сказал, что занимается формированием подразделения дальней разведки, хочет это доделать. Второй мой заместитель сейчас отпуск взял и уехал в Луганск, в госпиталь. Он там отпуск проводит - помогает восстановить здоровье бойцам", - отметил вице-премьер, добавив, что считает именно такой подход к работе на государство правильным, потому что "в этом случае у меня есть твердая убежденность, что мы живем вместе с нашей страной - не отдельно в каком-то своем мире, кто-то в министерстве, кто-то в администрации, кто-то еще где-то, а все вместе с нашей страной". По его словам, оценку этой работы можно понять по количеству наград - без орденов и медалей не вернулся никто, но самое главное, уверен Трутнев, что все вернулись живые и здоровые. "Что касается результативности работы, я встречаюсь с каждой вернувшейся группой и хорошо помню списки уничтоженной вражеской техники, танков, бронемашин, скоплений военнослужащих. Списки вполне убедительно выглядят. Я понимаю прекрасно, что вряд ли мы определим исход специальной военной операции, но каждый вносит свой вклад, который в состоянии внести", - уточнил Трутнев.
https://ria.ru/20250429/trutnev-2013962655.html
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дальний восток
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россия, дальний восток, луганск, юрий трутнев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дальний Восток, Луганск, Юрий Трутнев
Трутнев рассказал, сколько чиновников ДФО хотят принять участие в СВО

Трутнев: еще 29 чиновников, развивающих ДФО, изъявили желание участвовать в СВО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Юрий Трутнев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Желание участвовать в спецоперации изъявили еще 29 государственных гражданских служащих, занимающихся развитием Дальнего Востока, и представителей органов местного самоуправления дальневосточных регионов, еще 38 добровольцев уже вернулись, и отряд из 27 человек проходит обучение на полигонах Минобороны РФ, сообщил журналистам вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"У нас три зама полпреда отработали (в зоне СВО – ред.). Один из них, кстати, награжден орденом Мужества. У нас отслужили 38 человек. Это довольно много, учитывая, что у нас полпредство небольшое, и министерство (Минвостокразвития – ред.) тоже совсем маленькое. И мне, конечно, честно скажу, приятно читать списки, потому что там написано, (что) 29 еще желающих. Их пока не взяли", - сказал Трутнев журналистам.
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По его данным, сформированный в марте отряд из 27 человек – работников аппарата полпредства, органов госвласти и местного самоуправления регионов ДФО, - они заключили контракты с Минобороны и в составе сводного отряда проходят обучение на полигонах для последующего участия в спецоперации.
"Один из моих заместителей, который вернулся с орденом Мужества, продлил себе командировку. Он мне позвонил и попросил еще задержаться. Сказал, что занимается формированием подразделения дальней разведки, хочет это доделать. Второй мой заместитель сейчас отпуск взял и уехал в Луганск, в госпиталь. Он там отпуск проводит - помогает восстановить здоровье бойцам", - отметил вице-премьер, добавив, что считает именно такой подход к работе на государство правильным, потому что "в этом случае у меня есть твердая убежденность, что мы живем вместе с нашей страной - не отдельно в каком-то своем мире, кто-то в министерстве, кто-то в администрации, кто-то еще где-то, а все вместе с нашей страной".
По его словам, оценку этой работы можно понять по количеству наград - без орденов и медалей не вернулся никто, но самое главное, уверен Трутнев, что все вернулись живые и здоровые.
"Что касается результативности работы, я встречаюсь с каждой вернувшейся группой и хорошо помню списки уничтоженной вражеской техники, танков, бронемашин, скоплений военнослужащих. Списки вполне убедительно выглядят. Я понимаю прекрасно, что вряд ли мы определим исход специальной военной операции, но каждый вносит свой вклад, который в состоянии внести", - уточнил Трутнев.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДальний ВостокЛуганскЮрий Трутнев
 
 
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