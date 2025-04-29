Трутнев рассказал, сколько чиновников ДФО хотят принять участие в СВО
Трутнев: еще 29 чиновников, развивающих ДФО, изъявили желание участвовать в СВО
Юрий Трутнев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Желание участвовать в спецоперации изъявили еще 29 государственных гражданских служащих, занимающихся развитием Дальнего Востока, и представителей органов местного самоуправления дальневосточных регионов, еще 38 добровольцев уже вернулись, и отряд из 27 человек проходит обучение на полигонах Минобороны РФ, сообщил журналистам вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"У нас три зама полпреда отработали (в зоне СВО – ред.). Один из них, кстати, награжден орденом Мужества. У нас отслужили 38 человек. Это довольно много, учитывая, что у нас полпредство небольшое, и министерство (Минвостокразвития – ред.) тоже совсем маленькое. И мне, конечно, честно скажу, приятно читать списки, потому что там написано, (что) 29 еще желающих. Их пока не взяли", - сказал Трутнев журналистам.
По его данным, сформированный в марте отряд из 27 человек – работников аппарата полпредства, органов госвласти и местного самоуправления регионов ДФО, - они заключили контракты с Минобороны и в составе сводного отряда проходят обучение на полигонах для последующего участия в спецоперации.
"Один из моих заместителей, который вернулся с орденом Мужества, продлил себе командировку. Он мне позвонил и попросил еще задержаться. Сказал, что занимается формированием подразделения дальней разведки, хочет это доделать. Второй мой заместитель сейчас отпуск взял и уехал в Луганск, в госпиталь. Он там отпуск проводит - помогает восстановить здоровье бойцам", - отметил вице-премьер, добавив, что считает именно такой подход к работе на государство правильным, потому что "в этом случае у меня есть твердая убежденность, что мы живем вместе с нашей страной - не отдельно в каком-то своем мире, кто-то в министерстве, кто-то в администрации, кто-то еще где-то, а все вместе с нашей страной".
По его словам, оценку этой работы можно понять по количеству наград - без орденов и медалей не вернулся никто, но самое главное, уверен Трутнев, что все вернулись живые и здоровые.
"Что касается результативности работы, я встречаюсь с каждой вернувшейся группой и хорошо помню списки уничтоженной вражеской техники, танков, бронемашин, скоплений военнослужащих. Списки вполне убедительно выглядят. Я понимаю прекрасно, что вряд ли мы определим исход специальной военной операции, но каждый вносит свой вклад, который в состоянии внести", - уточнил Трутнев.