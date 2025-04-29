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Трутнев предложил распространить режим ТОР "Патриотическая" на Арктику - РИА Новости, 29.04.2025
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05:15 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/trutnev-2013962655.html
Трутнев предложил распространить режим ТОР "Патриотическая" на Арктику
Трутнев предложил распространить режим ТОР "Патриотическая" на Арктику - РИА Новости, 29.04.2025
Трутнев предложил распространить режим ТОР "Патриотическая" на Арктику
Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что намерен обратиться к главе кабмина Михаилу Мишустину с предложением распространения... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T05:15:00+03:00
2025-04-29T05:15:00+03:00
экономика
россия
арктика
дальний восток
юрий трутнев
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что намерен обратиться к главе кабмина Михаилу Мишустину с предложением распространения действия режима территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая" по поддержке дальневосточных предприятий, выпускающих продукцию для нужд спецоперации, на Арктику (АЗРФ, Арктической зоны Российской Федерации). "Надо будет с этим предложением (о распространении действия режима ТОР "Патриотическая" - ред.) обратиться к руководству правительства. Мы это сделаем. Очень надеюсь, что нам не откажут", - сказал Трутнев журналистам. ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году для поддержки предприятий на Дальнем Востоке, на которых выпускается необходимая для спецоперации продукция. В рамках ее режима получили поддержку более 20 дальневосточных производителей. По данным Трутнева, на 24 марта эти предприятия произвели для нужд спецоперации продукцию почти на шесть миллиардов рублей.
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экономика, россия, арктика, дальний восток, юрий трутнев, михаил мишустин
Экономика, Россия, Арктика, Дальний Восток, Юрий Трутнев, Михаил Мишустин
Трутнев предложил распространить режим ТОР "Патриотическая" на Арктику

Трутнев предложит Мишустину распространить режим ТОР "Патриотическая" на Арктику

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Юрий Трутнев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что намерен обратиться к главе кабмина Михаилу Мишустину с предложением распространения действия режима территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая" по поддержке дальневосточных предприятий, выпускающих продукцию для нужд спецоперации, на Арктику (АЗРФ, Арктической зоны Российской Федерации).
"Надо будет с этим предложением (о распространении действия режима ТОР "Патриотическая" - ред.) обратиться к руководству правительства. Мы это сделаем. Очень надеюсь, что нам не откажут", - сказал Трутнев журналистам.
ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году для поддержки предприятий на Дальнем Востоке, на которых выпускается необходимая для спецоперации продукция. В рамках ее режима получили поддержку более 20 дальневосточных производителей. По данным Трутнева, на 24 марта эти предприятия произвели для нужд спецоперации продукцию почти на шесть миллиардов рублей.
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Трутнев заявил о необходимости продления "дальневосточной надбавки"
28 апреля, 06:06
 
ЭкономикаРоссияАрктикаДальний ВостокЮрий ТрутневМихаил Мишустин
 
 
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