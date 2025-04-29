https://ria.ru/20250429/trutnev-2013962292.html

Трутнев рассказал о бойце, выжившем на СВО после подрыва на мине

Трутнев рассказал о бойце, выжившем на СВО после подрыва на мине - РИА Новости, 29.04.2025

Трутнев рассказал о бойце, выжившем на СВО после подрыва на мине

Российский боец, передвигавшийся на якутском снегоболотоходе, выжил после подрыва на противотанковой мине, его транспортное средство продолжило движение, лишь... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T05:12:00+03:00

2025-04-29T05:12:00+03:00

2025-04-29T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

россия

дальний восток

юрий трутнев

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Российский боец, передвигавшийся на якутском снегоболотоходе, выжил после подрыва на противотанковой мине, его транспортное средство продолжило движение, лишь загорелось колесо, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Вице-премьер напомнил, что дальневосточные предприятия, которые получают поддержку в рамках режима территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", отправляют в зону специальной военной операции сотни дронов и больших беспилотников, транспортные средства, прицелы и многое другое, что необходимо бойцам. Он отметил, что полпредство постоянно контролирует качество продукции на соответствие запросам, чтобы в зону СВО не уходило то, "что не летает или не едет". В качестве подтверждения своих слов он рассказал журналистам историю, связанную с работой якутского снегоболотохода "Сокол". "Я был в поездке по новым территориям и с ребятами разговаривал. Спрашиваю, ну как? Они говорят, во-первых, он (снегоболотоход – ред.) вообще не реагирует на противопехотные мины. То есть у него низкое давление в шине, он просто их проходит, они не взрываются. Во-вторых, говорят, один раз наехали на танковую мину, и она сработала, хотя не должна была сработать. Вот так была настроена, что сработала. После танковой мины улетает просто кусок расположения со всеми, кто там находится. Так вот, танковая мина взорвалась под снегоболотоходом, и он продолжил ехать. Парень на нем, видимо, контужен, потому что взрыв могучий, и, видимо, на фоне этого продолжает давить (на газ – ред.). Снегоболотоход идет вперед, заднее колесо горит. Ребята, которые с водителем этого вездехода воевали, говорят, что его с этого снегохода сдернули, когда у него уже штаны загорелись. Но все живы. Даже штуковина не сломалась. Сгорело одно колесо: его заменить - 15 минут. Вот примерно так работает техника (произведенная в ТОР "Патриотическая" – ред.)", - сказал Трутнев. ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году для поддержки предприятий на Дальнем Востоке, на которых выпускается необходимая для спецоперации продукция. В рамках ее режима получили поддержку более 20 дальневосточных производителей. По данным Трутнева, на 24 марта эти предприятия произвели для нужд спецоперации продукцию почти на шесть миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250429/spetsoperatsiya-2013962167.html

https://ria.ru/20250429/spetsoperatsiya-2013961900.html

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технологии, россия, дальний восток, юрий трутнев