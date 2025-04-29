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Трамп заявил, что сам пишет посты в соцсетях - РИА Новости, 29.04.2025
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18:02 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/tramp-2014159165.html
Трамп заявил, что сам пишет посты в соцсетях
Трамп заявил, что сам пишет посты в соцсетях - РИА Новости, 29.04.2025
Трамп заявил, что сам пишет посты в соцсетях
Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Atlantic заявил, что сам пишет собственные посты в соцсетях и наслаждается процессом. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:02:00+03:00
2025-04-29T18:02:00+03:00
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
илон маск
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Atlantic заявил, что сам пишет собственные посты в соцсетях и наслаждается процессом. "Я делаю это чертовски быстро. Вы бы поразились. И мне нравится делать это самому. Иногда я диктую, но мне нравится делать это самому", - сказал Трамп в ответ на вопрос о том, много ли времени у него занимает написание постов в соцсетях. Предшественник Трампа, Джо Байден, неоднократно подвергался критике за его предполагаемые коммуникационные неудачи. В прошлом году предприниматель Илон Маск заявил, что Байден не в состоянии читать тексты выступлений даже с помощью телесуфлера. Годом ранее бывшая пресс-секретарь Джо Байдена Карин Жан-Пьер по ошибке опубликовала пост на своей странице в социальной сети X от лица Байдена.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Илон Маск
Трамп заявил, что сам пишет посты в соцсетях

Трамп заявил, что сам пишет свои посты в соцсетях и наслаждается процессом

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Atlantic заявил, что сам пишет собственные посты в соцсетях и наслаждается процессом.
"Я делаю это чертовски быстро. Вы бы поразились. И мне нравится делать это самому. Иногда я диктую, но мне нравится делать это самому", - сказал Трамп в ответ на вопрос о том, много ли времени у него занимает написание постов в соцсетях.
Предшественник Трампа, Джо Байден, неоднократно подвергался критике за его предполагаемые коммуникационные неудачи. В прошлом году предприниматель Илон Маск заявил, что Байден не в состоянии читать тексты выступлений даже с помощью телесуфлера. Годом ранее бывшая пресс-секретарь Джо Байдена Карин Жан-Пьер по ошибке опубликовала пост на своей странице в социальной сети X от лица Байдена.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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В миреСШАДжо БайденДональд ТрампИлон Маск
 
 
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