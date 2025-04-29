https://ria.ru/20250429/tramp-2014159165.html

Трамп заявил, что сам пишет посты в соцсетях

Трамп заявил, что сам пишет посты в соцсетях - РИА Новости, 29.04.2025

Трамп заявил, что сам пишет посты в соцсетях

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Atlantic заявил, что сам пишет собственные посты в соцсетях и наслаждается процессом. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:02:00+03:00

2025-04-29T18:02:00+03:00

2025-04-29T18:02:00+03:00

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

илон маск

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Atlantic заявил, что сам пишет собственные посты в соцсетях и наслаждается процессом. "Я делаю это чертовски быстро. Вы бы поразились. И мне нравится делать это самому. Иногда я диктую, но мне нравится делать это самому", - сказал Трамп в ответ на вопрос о том, много ли времени у него занимает написание постов в соцсетях. Предшественник Трампа, Джо Байден, неоднократно подвергался критике за его предполагаемые коммуникационные неудачи. В прошлом году предприниматель Илон Маск заявил, что Байден не в состоянии читать тексты выступлений даже с помощью телесуфлера. Годом ранее бывшая пресс-секретарь Джо Байдена Карин Жан-Пьер по ошибке опубликовала пост на своей странице в социальной сети X от лица Байдена.

https://ria.ru/20250429/tramp-2014100342.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, илон маск