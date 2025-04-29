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Очевидец рассказал о ситуации в Барселоне после блэкаута

Очевидец рассказал о ситуации в Барселоне после блэкаута - РИА Новости, 29.04.2025

Очевидец рассказал о ситуации в Барселоне после блэкаута

Жители Барселоны аплодисментами встретили восстановление электроснабжения после масштабного отключения света в Каталонии, сообщил РИА Новости очевидец событий. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:35:00+03:00

2025-04-29T12:35:00+03:00

2025-04-29T12:38:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Жители Барселоны аплодисментами встретили восстановление электроснабжения после масштабного отключения света в Каталонии, сообщил РИА Новости очевидец событий. "Момент включения электричества порадовал — в тех домах, где зажегся свет, люди аплодировали", — рассказал собеседник агентства. По его словам, отключение произошло около 12.30 (13.30 мск), когда он находился в пути из Андорры в Барселону. Связь и интернет пропали, а в городах по пути не было электричества. Информацию о блэкауте удалось получить только через радио. В доме, где проживает очевидец, свет вернулся к двум часам ночи. При этом уже около 20.00 (21.00 мск) у половины города электричество было восстановлено. "Из неудобств — потеря связи с близкими, пробки при въезде в город, закрытые магазины днем", — отметил он. Тем не менее, по его наблюдениям, паники на улицах не было. Как он отметил, "очень много людей гуляло, и в основном все улыбались". Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаутавыясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.

барселона (город)

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в мире, барселона (город), андорра, испания, антониу кошта, евросовет