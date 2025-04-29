https://ria.ru/20250429/sud-2014138483.html
Суд отложил заседание по делу о взятке экс-замгубернатора Брянской области
Суд отложил заседание по делу о взятке экс-замгубернатора Брянской области - РИА Новости, 29.04.2025
Суд отложил заседание по делу о взятке экс-замгубернатора Брянской области
Володарский районный суд отложил на 28 мая заседание по делу о взятке в особо крупном размере в отношении бывших заместителей губернатора Брянской области Елены РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:28:00+03:00
2025-04-29T17:28:00+03:00
2025-04-29T17:28:00+03:00
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ТУЛА, 29 апр – РИА Новости. Володарский районный суд отложил на 28 мая заседание по делу о взятке в особо крупном размере в отношении бывших заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой, сообщается на сайте суда. Обвинение Егоровой и Кулешовой было предъявлено в марте 2023 года. Басманный суд Москвы отправил их под стражу, фигуранты находились в московском СИЗО. Будучи врио замгубернатора, Егорова курировала культуру и образование, Кулешова – внутреннюю и информационную политику. Их контракты в администрации области не продлили, и они перестали занимать свои должности. Вместе с ними Басманный суд по обвинению в даче взятки арестовал предпринимательницу из Петербурга Валентину Автушенко. В декабре 2024 года дело в отношении фигурантов поступило в Володарский районный суд Брянска. По делу также проходит Евгения Матвеева, обвиняемая в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. На прошедших заседаниях Володарского районного суда было оглашено обвинительное заключение, допрошены свидетели, оглашены их показания, исследована часть письменных материалов дела. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе судов, трое подсудимых вину признали, Егорова – не признала. Суд отклонил ходатайство защиты Автушенко об изменении меры пресечения с ареста на залог или домашний арест. В пресс-службе судов РИА Новости сообщили, что 28 апреля были допрошены два свидетеля, а также огласили характеризующий материал, заседание перенесли на 29 апреля. Согласно информации, размещенной на сайте Володарского районного суда города Брянска, во вторник заседание вновь отложили на 28 мая в связи с "другими основаниями для отложения дела". По версии следствия, Кулешова и Егорова через посредничество Матвеевой получили от Автушенко взятку за заключение договоров на поставку компьютерной техники и оборудования в рамках нацпроекта "Образование" и госпрограммы "Развитие образования и науки Брянской области" между учреждениями регионального департамента образования и науки и подконтрольными Автушенко коммерческими структурами. Также, по версии следствия, Кулешова через Матвееву получила от Автушенко взятку за заключение госконтракта на поставку обеззараживателей воздуха между департаментом внутренней политики Брянской области и ООО "Промстройинжиниринг".
https://ria.ru/20250429/instasamka-2014075405.html
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происшествия, брянская область, брянск, москва
Происшествия, Брянская область, Брянск, Москва
Суд отложил заседание по делу о взятке экс-замгубернатора Брянской области
Суд отложил на 28 мая заседание по делу экс-замгубернатора Брянской области
ТУЛА, 29 апр – РИА Новости. Володарский районный суд отложил на 28 мая заседание по делу о взятке в особо крупном размере в отношении бывших заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой, сообщается на сайте суда.
Обвинение Егоровой и Кулешовой было предъявлено в марте 2023 года. Басманный суд Москвы
отправил их под стражу, фигуранты находились в московском СИЗО. Будучи врио замгубернатора, Егорова курировала культуру и образование, Кулешова – внутреннюю и информационную политику. Их контракты в администрации области не продлили, и они перестали занимать свои должности. Вместе с ними Басманный суд по обвинению в даче взятки арестовал предпринимательницу из Петербурга
Валентину Автушенко. В декабре 2024 года дело в отношении фигурантов поступило в Володарский районный суд Брянска
. По делу также проходит Евгения Матвеева, обвиняемая в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
На прошедших заседаниях Володарского районного суда было оглашено обвинительное заключение, допрошены свидетели, оглашены их показания, исследована часть письменных материалов дела. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе судов, трое подсудимых вину признали, Егорова – не признала. Суд отклонил ходатайство защиты Автушенко об изменении меры пресечения с ареста на залог или домашний арест.
В пресс-службе судов РИА Новости сообщили, что 28 апреля были допрошены два свидетеля, а также огласили характеризующий материал, заседание перенесли на 29 апреля.
Согласно информации, размещенной на сайте Володарского районного суда города Брянска, во вторник заседание вновь отложили на 28 мая в связи с "другими основаниями для отложения дела".
По версии следствия, Кулешова и Егорова через посредничество Матвеевой получили от Автушенко взятку за заключение договоров на поставку компьютерной техники и оборудования в рамках нацпроекта "Образование" и госпрограммы "Развитие образования и науки Брянской области" между учреждениями регионального департамента образования и науки и подконтрольными Автушенко коммерческими структурами. Также, по версии следствия, Кулешова через Матвееву получила от Автушенко взятку за заключение госконтракта на поставку обеззараживателей воздуха между департаментом внутренней политики Брянской области
и ООО "Промстройинжиниринг".