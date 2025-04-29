Российские суды подойдут для приговора киевскому режиму, заявил Медведев
Медведев: российские суды подойдут для вынесения приговора киевскому режиму
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские суды подойдут для вынесения приговора киевскому режиму, такой опыт был в СССР после Второй мировой войны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
"После завершения боевых действий на Украине и создания условий для долгосрочного мира необходимо создать и международный трибунал, своего рода Нюрнберг-2.0, в котором будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц киевского режима: спонсорам, идеологам, заказчикам... а если наши возможные партнеры по этому диалогу не захотят вести эту работу, ну что же, для этой цели подходят и наши национальные суды. Так было после Великой Отечественной войны", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?"
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.