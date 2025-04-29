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Российские суды подойдут для приговора киевскому режиму, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:01 29.04.2025 (обновлено: 14:52 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/sud-2014071143.html
Российские суды подойдут для приговора киевскому режиму, заявил Медведев
Российские суды подойдут для приговора киевскому режиму, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
Российские суды подойдут для приговора киевскому режиму, заявил Медведев
Российские суды подойдут для вынесения приговора киевскому режиму, такой опыт был в СССР после Второй мировой войны, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:01:00+03:00
2025-04-29T14:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
россия
ссср
дмитрий медведев
день победы
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские суды подойдут для вынесения приговора киевскому режиму, такой опыт был в СССР после Второй мировой войны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "После завершения боевых действий на Украине и создания условий для долгосрочного мира необходимо создать и международный трибунал, своего рода Нюрнберг-2.0, в котором будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц киевского режима: спонсорам, идеологам, заказчикам... а если наши возможные партнеры по этому диалогу не захотят вести эту работу, ну что же, для этой цели подходят и наши национальные суды. Так было после Великой Отечественной войны", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
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общество, москва, россия, ссср, дмитрий медведев, день победы, украина
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Россия, СССР, Дмитрий Медведев, День Победы, Украина
Российские суды подойдут для приговора киевскому режиму, заявил Медведев

Медведев: российские суды подойдут для вынесения приговора киевскому режиму

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские суды подойдут для вынесения приговора киевскому режиму, такой опыт был в СССР после Второй мировой войны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
"После завершения боевых действий на Украине и создания условий для долгосрочного мира необходимо создать и международный трибунал, своего рода Нюрнберг-2.0, в котором будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц киевского режима: спонсорам, идеологам, заказчикам... а если наши возможные партнеры по этому диалогу не захотят вести эту работу, ну что же, для этой цели подходят и наши национальные суды. Так было после Великой Отечественной войны", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?"
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Медведев призвал уничтожить киевский неонацистский режим
Вчера, 12:08
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоМоскваРоссияСССРДмитрий МедведевДень ПобедыУкраина
 
 
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