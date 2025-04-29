https://ria.ru/20250429/sovfed-2014020990.html

Совфед объявил конкурс на лучшее освещение парламентской деятельности в СМИ

Совфед объявил конкурс на лучшее освещение парламентской деятельности в СМИ - РИА Новости, 29.04.2025

Совфед объявил конкурс на лучшее освещение парламентской деятельности в СМИ

Совет Федерации открывает прием работ в рамках конкурса на лучшее освещение парламентской деятельности в российских СМИ, в этом году основная номинация... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:20:00+03:00

2025-04-29T12:20:00+03:00

2025-04-29T12:20:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

день победы

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Совет Федерации открывает прием работ в рамках конкурса на лучшее освещение парламентской деятельности в российских СМИ, в этом году основная номинация посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба СФ. "В год 80-летия Победы наш главный долг – обеспечить преемственность сохранения памяти и передачи будущим поколениям правды о подвиге советского народа-победителя. В этой преемственности залог нашей национальной чести, достоинства, нашей сплочённости, духовной и нравственной силы", - отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, ее слова цитирует пресс-служба палаты. По мнению законодателя, именно честная, ответственная журналистика способна и должна решать эту задачу государственной важности. "Объявляя "Победную" номинацию, мы ждём от участников конкурса глубоких, проникновенных материалов, вызывающих живой отклик у широкой аудитории", - подчеркнула Матвиенко. Конкурс "Совет Федерации - палата регионов" проводится при поддержке Союза журналистов России. В нем могут участвовать как редакции СМИ, профессиональные журналисты, так и учащиеся школ журналистики и студенты профильных факультетов. Работы принимаются по четырем номинациям, среди них "Год в жизни страны" - о мероприятиях и инициативах, связанных с 80-летием Великой Победы и проведением в России Года защитника Отечества. Заявки на конкурс принимаются до 1 декабря 2025 года.

https://ria.ru/20250429/vystavka-2014011857.html

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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, день победы