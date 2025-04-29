Рейтинг@Mail.ru
В РЖД сообщили о планах запуска на северо-западе поезда "тяни-толкай" - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:35 29.04.2025 (обновлено: 04:33 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/rzhd-2013957787.html
В РЖД сообщили о планах запуска на северо-западе поезда "тяни-толкай"
В РЖД сообщили о планах запуска на северо-западе поезда "тяни-толкай" - РИА Новости, 29.04.2025
В РЖД сообщили о планах запуска на северо-западе поезда "тяни-толкай"
Первый пригородный поезд с новой для России технологией push-pull (тяни-толкай) планируется запустить на северо-западе страны, перевозить пассажиров на нем... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T02:35:00+03:00
2025-04-29T04:33:00+03:00
экономика
технологии
россия
санкт-петербург
мурманская область
кирилл липа
трансмашхолдинг
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871802380_0:251:3071:1978_1920x0_80_0_0_44dcb3bbd173adb734e3421be009cdc2.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Первый пригородный поезд с новой для России технологией push-pull (тяни-толкай) планируется запустить на северо-западе страны, перевозить пассажиров на нем будет местная компания, сообщили РИА Новости в РЖД. О разработке новой платформы пассажирских поездов с технологией push-pull, которая ранее не использовалась в России, в интервью РИА Новости в июле 2023 года рассказывал гендиректор российского производителя "Трансмашхолдинг" (ТМХ) Кирилл Липа. "Дизель-поезд ДП2Д, выполненный в концепции push-pull, предназначен для перевозок пассажиров на пригородных маршрутах с не электрифицированными участками железных дорог. После завершения испытаний и сертификации первый такой поезд будет направлен АО "Северо-западная ППК" для эксплуатации на пригородных маршрутах северо-запада", - сообщили в РЖД. ТМХ на прошлой неделе сообщил, что первый дизель-поезд ДП2Д начал проходить испытания. Он состоит из локомотива и модифицированных вагонов электропоезда. Управление поездом, созданным по концепции push-pull, может осуществляться как из кабины управления тепловоза, так и из головного вагона поезда в зависимости от направления движения. Поезд возможно формировать в разных вариантах составности: к локомотиву может быть присоединено от двух до шести вагонов, один из которых - головной. В шестивагонном составе ДП2Д - 636 сидячих мест, а также два места для проезда пассажиров в кресле-коляске. Конструкционная скорость дизель-поезда типа push-pull - 120 километров в час. "Северо-западная пригородная пассажирская компания" создана РЖД и правительством Санкт-Петербурга. Компания осуществляет перевозку пассажиров в пригородном сообщении по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Мурманской областей и Карелии.
https://ria.ru/20250423/rzhd-2012946319.html
https://ria.ru/20250418/rzhd-2012146056.html
россия
санкт-петербург
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871802380_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_ba2ca8ab357e2b6d70d323f7562a0104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, санкт-петербург, мурманская область, кирилл липа, трансмашхолдинг, ржд
Экономика, Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Мурманская область, Кирилл Липа, Трансмашхолдинг, РЖД
В РЖД сообщили о планах запуска на северо-западе поезда "тяни-толкай"

В РЖД сообщили о планах запуска на северо-западе поезда с новой технологией

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЭлектрички на путях возле депо
Электрички на путях возле депо - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Электрички на путях возле депо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Первый пригородный поезд с новой для России технологией push-pull (тяни-толкай) планируется запустить на северо-западе страны, перевозить пассажиров на нем будет местная компания, сообщили РИА Новости в РЖД.
О разработке новой платформы пассажирских поездов с технологией push-pull, которая ранее не использовалась в России, в интервью РИА Новости в июле 2023 года рассказывал гендиректор российского производителя "Трансмашхолдинг" (ТМХ) Кирилл Липа.
Путешествия на поездах - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
РЖД планируют использовать ИИ для прогнозирования продаж билетов
23 апреля, 13:42
"Дизель-поезд ДП2Д, выполненный в концепции push-pull, предназначен для перевозок пассажиров на пригородных маршрутах с не электрифицированными участками железных дорог. После завершения испытаний и сертификации первый такой поезд будет направлен АО "Северо-западная ППК" для эксплуатации на пригородных маршрутах северо-запада", - сообщили в РЖД.
ТМХ на прошлой неделе сообщил, что первый дизель-поезд ДП2Д начал проходить испытания. Он состоит из локомотива и модифицированных вагонов электропоезда. Управление поездом, созданным по концепции push-pull, может осуществляться как из кабины управления тепловоза, так и из головного вагона поезда в зависимости от направления движения.
Поезд возможно формировать в разных вариантах составности: к локомотиву может быть присоединено от двух до шести вагонов, один из которых - головной. В шестивагонном составе ДП2Д - 636 сидячих мест, а также два места для проезда пассажиров в кресле-коляске. Конструкционная скорость дизель-поезда типа push-pull - 120 километров в час.
"Северо-западная пригородная пассажирская компания" создана РЖД и правительством Санкт-Петербурга. Компания осуществляет перевозку пассажиров в пригородном сообщении по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Мурманской областей и Карелии.
Поезд Сапсан - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсаны" и "Ласточки" на 9 мая
18 апреля, 17:45
 
ЭкономикаТехнологииРоссияСанкт-ПетербургМурманская областьКирилл ЛипаТрансмашхолдингРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала