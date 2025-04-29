В РЖД сообщили о планах запуска на северо-западе поезда "тяни-толкай"
В РЖД сообщили о планах запуска на северо-западе поезда с новой технологией
Электрички на путях возле депо. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Первый пригородный поезд с новой для России технологией push-pull (тяни-толкай) планируется запустить на северо-западе страны, перевозить пассажиров на нем будет местная компания, сообщили РИА Новости в РЖД.
О разработке новой платформы пассажирских поездов с технологией push-pull, которая ранее не использовалась в России, в интервью РИА Новости в июле 2023 года рассказывал гендиректор российского производителя "Трансмашхолдинг" (ТМХ) Кирилл Липа.
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"Дизель-поезд ДП2Д, выполненный в концепции push-pull, предназначен для перевозок пассажиров на пригородных маршрутах с не электрифицированными участками железных дорог. После завершения испытаний и сертификации первый такой поезд будет направлен АО "Северо-западная ППК" для эксплуатации на пригородных маршрутах северо-запада", - сообщили в РЖД.
ТМХ на прошлой неделе сообщил, что первый дизель-поезд ДП2Д начал проходить испытания. Он состоит из локомотива и модифицированных вагонов электропоезда. Управление поездом, созданным по концепции push-pull, может осуществляться как из кабины управления тепловоза, так и из головного вагона поезда в зависимости от направления движения.
Поезд возможно формировать в разных вариантах составности: к локомотиву может быть присоединено от двух до шести вагонов, один из которых - головной. В шестивагонном составе ДП2Д - 636 сидячих мест, а также два места для проезда пассажиров в кресле-коляске. Конструкционная скорость дизель-поезда типа push-pull - 120 километров в час.
"Северо-западная пригородная пассажирская компания" создана РЖД и правительством Санкт-Петербурга. Компания осуществляет перевозку пассажиров в пригородном сообщении по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Мурманской областей и Карелии.