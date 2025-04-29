https://ria.ru/20250429/rzhd-2013957787.html

В РЖД сообщили о планах запуска на северо-западе поезда "тяни-толкай"

В РЖД сообщили о планах запуска на северо-западе поезда "тяни-толкай" - РИА Новости, 29.04.2025

В РЖД сообщили о планах запуска на северо-западе поезда "тяни-толкай"

Первый пригородный поезд с новой для России технологией push-pull (тяни-толкай) планируется запустить на северо-западе страны, перевозить пассажиров на нем... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T02:35:00+03:00

2025-04-29T02:35:00+03:00

2025-04-29T04:33:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Первый пригородный поезд с новой для России технологией push-pull (тяни-толкай) планируется запустить на северо-западе страны, перевозить пассажиров на нем будет местная компания, сообщили РИА Новости в РЖД. О разработке новой платформы пассажирских поездов с технологией push-pull, которая ранее не использовалась в России, в интервью РИА Новости в июле 2023 года рассказывал гендиректор российского производителя "Трансмашхолдинг" (ТМХ) Кирилл Липа. "Дизель-поезд ДП2Д, выполненный в концепции push-pull, предназначен для перевозок пассажиров на пригородных маршрутах с не электрифицированными участками железных дорог. После завершения испытаний и сертификации первый такой поезд будет направлен АО "Северо-западная ППК" для эксплуатации на пригородных маршрутах северо-запада", - сообщили в РЖД. ТМХ на прошлой неделе сообщил, что первый дизель-поезд ДП2Д начал проходить испытания. Он состоит из локомотива и модифицированных вагонов электропоезда. Управление поездом, созданным по концепции push-pull, может осуществляться как из кабины управления тепловоза, так и из головного вагона поезда в зависимости от направления движения. Поезд возможно формировать в разных вариантах составности: к локомотиву может быть присоединено от двух до шести вагонов, один из которых - головной. В шестивагонном составе ДП2Д - 636 сидячих мест, а также два места для проезда пассажиров в кресле-коляске. Конструкционная скорость дизель-поезда типа push-pull - 120 километров в час. "Северо-западная пригородная пассажирская компания" создана РЖД и правительством Санкт-Петербурга. Компания осуществляет перевозку пассажиров в пригородном сообщении по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Мурманской областей и Карелии.

https://ria.ru/20250423/rzhd-2012946319.html

https://ria.ru/20250418/rzhd-2012146056.html

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экономика, технологии, россия, санкт-петербург, мурманская область, кирилл липа, трансмашхолдинг, ржд