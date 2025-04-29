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Путин поддержал просьбу присвоить аэропорту Волгограда название Сталинград - РИА Новости, 29.04.2025
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22:31 29.04.2025 (обновлено: 23:32 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/putin-2014213473.html
Путин поддержал просьбу присвоить аэропорту Волгограда название Сталинград
Путин поддержал просьбу присвоить аэропорту Волгограда название Сталинград - РИА Новости, 29.04.2025
Путин поддержал просьбу присвоить аэропорту Волгограда название Сталинград
Владимир Путин пообещал подписать указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования Сталинград. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T22:31:00+03:00
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волгоград
россия
волгоградская область
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин пообещал подписать указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования Сталинград.Российский лидер во вторник в рамках поездки в Волгоград провел отдельную встречу с губернатором Андреем Бочаровым. Тот передал президенту просьбу присвоить аэропорту историческое наименование Сталинград. С таким предложением к главе региона обратились ветераны и участники специальной военной операции."Их слово для меня закон, так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий о присвоении аэропорту наименования и имени Сталинграда. Так и сделаем", — заверил Путин. Город покрыл себя неувядаемой славой в Великую Отечественную войну.Сталинградская битва завершилась победой советских Вооруженных сил. Она положила начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом. В ходе битвы общие потери противника составили около полутора миллионов человек. В Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур.
https://ria.ru/20250404/fotovystavka-2009442229.html
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волгоград, россия, волгоградская область, андрей бочаров, владимир путин, москва
Волгоград, Россия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Владимир Путин, Москва
Путин поддержал просьбу присвоить аэропорту Волгограда название Сталинград

Путин подпишет указ о присвоении аэропорту Волгограда названия Сталинград

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЛюди у здания терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Люди у здания терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Люди у здания терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин пообещал подписать указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования Сталинград.
Российский лидер во вторник в рамках поездки в Волгоград провел отдельную встречу с губернатором Андреем Бочаровым. Тот передал президенту просьбу присвоить аэропорту историческое наименование Сталинград. С таким предложением к главе региона обратились ветераны и участники специальной военной операции.
Выставка Сталинград: тогда и сегодня в Русском доме в Праге - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Праге открылась фотовыставка "Сталинград: тогда и сегодня"
4 апреля, 21:15
"Их слово для меня закон, так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий о присвоении аэропорту наименования и имени Сталинграда. Так и сделаем", — заверил Путин.
Город покрыл себя неувядаемой славой в Великую Отечественную войну.
Сталинградская битва завершилась победой советских Вооруженных сил. Она положила начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом. В ходе битвы общие потери противника составили около полутора миллионов человек. В Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области
Вчера, 22:15
 
ВолгоградРоссияВолгоградская областьАндрей БочаровВладимир ПутинМосква
 
 
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