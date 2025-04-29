https://ria.ru/20250429/putin-2014213473.html
Путин поддержал просьбу присвоить аэропорту Волгограда название Сталинград
Путин поддержал просьбу присвоить аэропорту Волгограда название Сталинград - РИА Новости, 29.04.2025
Путин поддержал просьбу присвоить аэропорту Волгограда название Сталинград
Владимир Путин пообещал подписать указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования Сталинград. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T22:31:00+03:00
2025-04-29T22:31:00+03:00
2025-04-29T23:32:00+03:00
волгоград
россия
волгоградская область
андрей бочаров
владимир путин
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824853435_0:302:3103:2047_1920x0_80_0_0_30f80d05d971bcfd22037e3c8142644a.jpg
ВОЛГОГРАД, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин пообещал подписать указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования Сталинград.Российский лидер во вторник в рамках поездки в Волгоград провел отдельную встречу с губернатором Андреем Бочаровым. Тот передал президенту просьбу присвоить аэропорту историческое наименование Сталинград. С таким предложением к главе региона обратились ветераны и участники специальной военной операции."Их слово для меня закон, так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий о присвоении аэропорту наименования и имени Сталинграда. Так и сделаем", — заверил Путин. Город покрыл себя неувядаемой славой в Великую Отечественную войну.Сталинградская битва завершилась победой советских Вооруженных сил. Она положила начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом. В ходе битвы общие потери противника составили около полутора миллионов человек. В Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур.
https://ria.ru/20250404/fotovystavka-2009442229.html
https://ria.ru/20250429/putin-2014212258.html
волгоград
россия
волгоградская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824853435_374:0:3103:2047_1920x0_80_0_0_732d655f06275d9a23c0c72bd946f729.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, россия, волгоградская область, андрей бочаров, владимир путин, москва
Волгоград, Россия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Владимир Путин, Москва
Путин поддержал просьбу присвоить аэропорту Волгограда название Сталинград
Путин подпишет указ о присвоении аэропорту Волгограда названия Сталинград