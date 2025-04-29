https://ria.ru/20250429/putin-2014213473.html

Путин поддержал просьбу присвоить аэропорту Волгограда название Сталинград

Путин поддержал просьбу присвоить аэропорту Волгограда название Сталинград - РИА Новости, 29.04.2025

Путин поддержал просьбу присвоить аэропорту Волгограда название Сталинград

Владимир Путин пообещал подписать указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования Сталинград. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T22:31:00+03:00

2025-04-29T22:31:00+03:00

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ВОЛГОГРАД, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин пообещал подписать указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования Сталинград.Российский лидер во вторник в рамках поездки в Волгоград провел отдельную встречу с губернатором Андреем Бочаровым. Тот передал президенту просьбу присвоить аэропорту историческое наименование Сталинград. С таким предложением к главе региона обратились ветераны и участники специальной военной операции."Их слово для меня закон, так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий о присвоении аэропорту наименования и имени Сталинграда. Так и сделаем", — заверил Путин. Город покрыл себя неувядаемой славой в Великую Отечественную войну.Сталинградская битва завершилась победой советских Вооруженных сил. Она положила начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом. В ходе битвы общие потери противника составили около полутора миллионов человек. В Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур.

https://ria.ru/20250404/fotovystavka-2009442229.html

https://ria.ru/20250429/putin-2014212258.html

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