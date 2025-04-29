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Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области - РИА Новости, 29.04.2025
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22:15 29.04.2025 (обновлено: 22:44 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/putin-2014212258.html
Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области
Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области - РИА Новости, 29.04.2025
Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Волгоград провел встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. РИА Новости, 29.04.2025
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2025-04-29T22:44:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Волгоград провел встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым."Мы уже днем начали обсуждать текущие вопросы, ситуацию в городе, области", - сказал Путин, начиная встречу с главой региона.Встреча с губернатором состоялась после завершения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Ранее Путин и Лукашенко вместе возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане в память о героях Сталинградской битвы. Кроме того, лидеры приняли участие в пленарном заседании форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", а также провели двустороннюю встречу.
https://ria.ru/20250429/putin-2014213473.html
https://ria.ru/20250429/peregovory-2014205858.html
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политика, россия, волгоград, волгоградская область, владимир путин, александр лукашенко, андрей бочаров
Политика, Россия, Волгоград, Волгоградская область, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Андрей Бочаров
Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области

Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области Бочаровым

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Волгоград провел встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
"Мы уже днем начали обсуждать текущие вопросы, ситуацию в городе, области", - сказал Путин, начиная встречу с главой региона.
Люди у здания терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Путин поддержал просьбу присвоить аэропорту Волгограда название Сталинград
Вчера, 22:31
Встреча с губернатором состоялась после завершения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Ранее Путин и Лукашенко вместе возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане в память о героях Сталинградской битвы. Кроме того, лидеры приняли участие в пленарном заседании форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", а также провели двустороннюю встречу.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Путин и Лукашенко завершили переговоры
Вчера, 21:32
 
ПолитикаРоссияВолгоградВолгоградская областьВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоАндрей Бочаров
 
 
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