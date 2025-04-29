https://ria.ru/20250429/putin-2014212258.html

Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области

Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области - РИА Новости, 29.04.2025

Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Волгоград провел встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. РИА Новости, 29.04.2025

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Волгоград провел встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым."Мы уже днем начали обсуждать текущие вопросы, ситуацию в городе, области", - сказал Путин, начиная встречу с главой региона.Встреча с губернатором состоялась после завершения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Ранее Путин и Лукашенко вместе возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане в память о героях Сталинградской битвы. Кроме того, лидеры приняли участие в пленарном заседании форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", а также провели двустороннюю встречу.

https://ria.ru/20250429/putin-2014213473.html

https://ria.ru/20250429/peregovory-2014205858.html

россия

волгоград

волгоградская область

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политика, россия, волгоград, волгоградская область, владимир путин, александр лукашенко, андрей бочаров