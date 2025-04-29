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Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде - РИА Новости, 29.04.2025
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17:55 29.04.2025 (обновлено: 21:49 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/putin-2014156120.html
Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде
Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде - РИА Новости, 29.04.2025
Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде
Владимир Путин и Александр Лукашенко в Волгограде провели отдельную встречу. Основные тезисы российского лидера: РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:55:00+03:00
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волгоград
москва
александр лукашенко
белоруссия
владимир путин
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ВОЛГОГРАД, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко в Волгограде провели отдельную встречу. Основные тезисы российского лидера:&quot;Свыше 50 миллиардов в долларовом эквиваленте торговый оборот. По вашим данным, даже чуть побольше. По нашим — где-то 50 с небольшим, около 51, по белорусским данным, где-то 51 с хвостиком&quot;.&quot;Безусловно, надо будет пообсуждать вопросы промышленной кооперации. Мы договорились о том, что мы будем расширять эту промышленную кооперацию, в том числе и за счет совместной работы в области авиастроения, авиапром&quot;.Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что все решения руководства двух стран направлены на единство, стороны должны выстроить отношения еще теснее, чем в унитарном государстве. Он также добавил, что не может не приехать на парад в Москву.&quot;Одно отечество у нас, как я говорю, — от Бреста до Владивостока. Так случилось, не по нашей воле, что здесь образовались два государства&quot;.Ранее Путин и Лукашенко вместе возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Президенты также приняли участие в пленарном заседании форума Союзного государства "Великое наследие — общее будущее". После они провели переговоры тет-а-тет, они длились четыре часа.
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Встреча Путина и Лукашенко в Волгограде
Путин в Волгограде отдельно встретился с Лукашенко.
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волгоград, москва, александр лукашенко, белоруссия, владимир путин
Волгоград, Москва, Александр Лукашенко, Белоруссия, Владимир Путин

Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде

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ВОЛГОГРАД, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко в Волгограде провели отдельную встречу. Основные тезисы российского лидера:
  • Москва готова заложить завод и лабораторию по беспилотным системам вместе со специалистами из Белоруссии;
  • страны добились высоких результатов в сфере торгово-экономических связей;
«

"Свыше 50 миллиардов в долларовом эквиваленте торговый оборот. По вашим данным, даже чуть побольше. По нашим — где-то 50 с небольшим, около 51, по белорусским данным, где-то 51 с хвостиком".

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам
Владимир Путин
Президент России
  • Путин рассчитывает увидеть Лукашенко в Москве на торжествах 9 мая;
  • Россия и Белоруссия договорились расширять возможности промышленной кооперации;
  • у Москвы и Минска есть возможности кооперации по среднемагистральным самолетам.
«

"Безусловно, надо будет пообсуждать вопросы промышленной кооперации. Мы договорились о том, что мы будем расширять эту промышленную кооперацию, в том числе и за счет совместной работы в области авиастроения, авиапром".

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам
Владимир Путин
Президент России
Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что все решения руководства двух стран направлены на единство, стороны должны выстроить отношения еще теснее, чем в унитарном государстве. Он также добавил, что не может не приехать на парад в Москву.
«

"Одно отечество у нас, как я говорю, — от Бреста до Владивостока. Так случилось, не по нашей воле, что здесь образовались два государства".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства Великое наследие - общее будущее в Волгограде
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии
Ранее Путин и Лукашенко вместе возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Президенты также приняли участие в пленарном заседании форума Союзного государства "Великое наследие — общее будущее". После они провели переговоры тет-а-тет, они длились четыре часа.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания совместного заявления и документов - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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ВолгоградМоскваАлександр ЛукашенкоБелоруссияВладимир Путин
 
 
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