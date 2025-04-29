Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде
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ВОЛГОГРАД, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко в Волгограде провели отдельную встречу. Основные тезисы российского лидера:
- Москва готова заложить завод и лабораторию по беспилотным системам вместе со специалистами из Белоруссии;
- страны добились высоких результатов в сфере торгово-экономических связей;
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"Свыше 50 миллиардов в долларовом эквиваленте торговый оборот. По вашим данным, даже чуть побольше. По нашим — где-то 50 с небольшим, около 51, по белорусским данным, где-то 51 с хвостиком".
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"Безусловно, надо будет пообсуждать вопросы промышленной кооперации. Мы договорились о том, что мы будем расширять эту промышленную кооперацию, в том числе и за счет совместной работы в области авиастроения, авиапром".
Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что все решения руководства двух стран направлены на единство, стороны должны выстроить отношения еще теснее, чем в унитарном государстве. Он также добавил, что не может не приехать на парад в Москву.
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"Одно отечество у нас, как я говорю, — от Бреста до Владивостока. Так случилось, не по нашей воле, что здесь образовались два государства".
Ранее Путин и Лукашенко вместе возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Президенты также приняли участие в пленарном заседании форума Союзного государства "Великое наследие — общее будущее". После они провели переговоры тет-а-тет, они длились четыре часа.
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