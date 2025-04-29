https://ria.ru/20250429/putin-2014154406.html
Путин рассказал о символах Победы
Путин рассказал о символах Победы - РИА Новости, 30.04.2025
Путин рассказал о символах Победы
Президент России Владимир Путин прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о георгиевской ленте, подчеркнув, что символы могут быть... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-29T17:53:00+03:00
2025-04-29T17:53:00+03:00
2025-04-30T01:33:00+03:00
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о георгиевской ленте, подчеркнув, что символы могут быть разными, важно, что за ними стоят общая история.В ходе переговоров Лукашенко рассказал, что в Белоруссии одни жители во время празднования Дня Победы используют георгиевские ленточки, а другие – знак "Беларусь помнит". Вместе идут, никто там ничего не делит", — отметил белорусский лидер.Путин согласился, что символы Победы могут быть разными, но важно, что за ними стоит."Символы могут быть немного разными. Важно другое – что стоит за этими символами. А за этими символами стоит наша общая история, наше настоящее, наше будущее. Оно у нас общее. Спасибо вам большое за такую позицию", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250429/putin-2014123944.html
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великая отечественная война (1941-1945), белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы
Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы
Путин рассказал о символах Победы
Путин ответил на слова Лукашенко о георгиевской ленте в Белоруссии