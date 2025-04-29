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Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде - РИА Новости, 29.04.2025
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17:45 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/putin-2014149875.html
Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде
Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде - РИА Новости, 29.04.2025
Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Волгограде провели отдельную встречу. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:45:00+03:00
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россия
белоруссия
волгоград
владимир путин
александр лукашенко
союзное государство
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Волгограде провели отдельную встречу. Сообщалось, что лидеры планировали обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Ранее Путин и Лукашенко вместе возложили венки к вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Президенты также приняли участие в пленарном заседании форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".
https://ria.ru/20250429/putin-2014147729.html
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Встреча Путина и Лукашенко в Волгограде
Путин в Волгограде отдельно встретился с Лукашенко.
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россия, белоруссия, волгоград, владимир путин, александр лукашенко, союзное государство
Россия, Белоруссия, Волгоград, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Союзное государство
Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде

Президенты Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Волгограде провели отдельную встречу.
Сообщалось, что лидеры планировали обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Ранее Путин и Лукашенко вместе возложили венки к вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Президенты также приняли участие в пленарном заседании форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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РоссияБелоруссияВолгоградВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоСоюзное государство
 
 
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