https://ria.ru/20250429/putin-2014149875.html

Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде

Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде - РИА Новости, 29.04.2025

Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Волгограде провели отдельную встречу. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:45:00+03:00

2025-04-29T17:45:00+03:00

2025-04-29T17:45:00+03:00

россия

белоруссия

волгоград

владимир путин

александр лукашенко

союзное государство

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Волгограде провели отдельную встречу. Сообщалось, что лидеры планировали обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Ранее Путин и Лукашенко вместе возложили венки к вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Президенты также приняли участие в пленарном заседании форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".

https://ria.ru/20250429/putin-2014147729.html

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Встреча Путина и Лукашенко в Волгограде Путин в Волгограде отдельно встретился с Лукашенко. 2025-04-29T17:45 true PT0M55S

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россия, белоруссия, волгоград, владимир путин, александр лукашенко, союзное государство