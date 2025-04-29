Путин поблагодарил парламентариев за поддержку партнерства ОДКБ
Путин поблагодарил парламентариев за участие в созидательном партнерстве ОДКБ
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде
Президент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил парламентариев за вклад в законодательное сопровождение созидательного партнерства стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник приняли участие в Международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", который состоялся в Волгограде.
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"Многие участники нынешнего форума активно сотрудничают с Парламентской ассамблеей Организации Договора о коллективной безопасности. Признательны всем, кто вносит вклад в законодательное сопровождение созидательного партнерства стран-участниц ОДКБ, в гармонизацию национальных законодательств и выработку модельных нормативных актов, в том числе по тематике исторической памяти", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании.
Он отметил, что ПА ОДКБ приняла модельные законы и рекомендации по законодательному обеспечению тех вопросов, которые прямо касаются ответственности за попытки ревизии и искажения исторических событий и итогов Великой Отечественной войны. А в декабре 2024 года ассамблея приняла обращение к парламентам всех стран мира в честь наступающего 80-летия Победы, упомянул президент РФ.