https://ria.ru/20250429/putin-2014134598.html

Путин поблагодарил парламентариев за поддержку партнерства ОДКБ

Путин поблагодарил парламентариев за поддержку партнерства ОДКБ - РИА Новости, 29.04.2025

Путин поблагодарил парламентариев за поддержку партнерства ОДКБ

Президент России Владимир Путин поблагодарил парламентариев за вклад в законодательное сопровождение созидательного партнерства стран-участниц Организации... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:17:00+03:00

2025-04-29T17:17:00+03:00

2025-04-29T17:17:00+03:00

россия

белоруссия

волгоград

владимир путин

александр лукашенко

одкб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014119356_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_86f7757dcd78458cbf3808621bd260e8.jpg

ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил парламентариев за вклад в законодательное сопровождение созидательного партнерства стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник приняли участие в Международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", который состоялся в Волгограде. "Многие участники нынешнего форума активно сотрудничают с Парламентской ассамблеей Организации Договора о коллективной безопасности. Признательны всем, кто вносит вклад в законодательное сопровождение созидательного партнерства стран-участниц ОДКБ, в гармонизацию национальных законодательств и выработку модельных нормативных актов, в том числе по тематике исторической памяти", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании. Он отметил, что ПА ОДКБ приняла модельные законы и рекомендации по законодательному обеспечению тех вопросов, которые прямо касаются ответственности за попытки ревизии и искажения исторических событий и итогов Великой Отечественной войны. А в декабре 2024 года ассамблея приняла обращение к парламентам всех стран мира в честь наступающего 80-летия Победы, упомянул президент РФ.

https://ria.ru/20250429/vystuplenie-2014106154.html

россия

белоруссия

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, волгоград, владимир путин, александр лукашенко, одкб