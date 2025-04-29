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Путин поблагодарил парламентариев за поддержку партнерства ОДКБ - РИА Новости, 29.04.2025
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17:17 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/putin-2014134598.html
Путин поблагодарил парламентариев за поддержку партнерства ОДКБ
Путин поблагодарил парламентариев за поддержку партнерства ОДКБ - РИА Новости, 29.04.2025
Путин поблагодарил парламентариев за поддержку партнерства ОДКБ
Президент России Владимир Путин поблагодарил парламентариев за вклад в законодательное сопровождение созидательного партнерства стран-участниц Организации... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:17:00+03:00
2025-04-29T17:17:00+03:00
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белоруссия
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владимир путин
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил парламентариев за вклад в законодательное сопровождение созидательного партнерства стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник приняли участие в Международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", который состоялся в Волгограде. "Многие участники нынешнего форума активно сотрудничают с Парламентской ассамблеей Организации Договора о коллективной безопасности. Признательны всем, кто вносит вклад в законодательное сопровождение созидательного партнерства стран-участниц ОДКБ, в гармонизацию национальных законодательств и выработку модельных нормативных актов, в том числе по тематике исторической памяти", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании. Он отметил, что ПА ОДКБ приняла модельные законы и рекомендации по законодательному обеспечению тех вопросов, которые прямо касаются ответственности за попытки ревизии и искажения исторических событий и итогов Великой Отечественной войны. А в декабре 2024 года ассамблея приняла обращение к парламентам всех стран мира в честь наступающего 80-летия Победы, упомянул президент РФ.
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россия, белоруссия, волгоград, владимир путин, александр лукашенко, одкб
Россия, Белоруссия, Волгоград, Владимир Путин, Александр Лукашенко, ОДКБ
Путин поблагодарил парламентариев за поддержку партнерства ОДКБ

Путин поблагодарил парламентариев за участие в созидательном партнерстве ОДКБ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде
 Президент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме Союзного государства Великое наследие - общее будущее в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил парламентариев за вклад в законодательное сопровождение созидательного партнерства стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник приняли участие в Международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", который состоялся в Волгограде.
«
"Многие участники нынешнего форума активно сотрудничают с Парламентской ассамблеей Организации Договора о коллективной безопасности. Признательны всем, кто вносит вклад в законодательное сопровождение созидательного партнерства стран-участниц ОДКБ, в гармонизацию национальных законодательств и выработку модельных нормативных актов, в том числе по тематике исторической памяти", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании.
Он отметил, что ПА ОДКБ приняла модельные законы и рекомендации по законодательному обеспечению тех вопросов, которые прямо касаются ответственности за попытки ревизии и искажения исторических событий и итогов Великой Отечественной войны. А в декабре 2024 года ассамблея приняла обращение к парламентам всех стран мира в честь наступающего 80-летия Победы, упомянул президент РФ.
Путин на международном форуме в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Путин назвал День Победы святым для россиян праздником
Вчера, 16:20
 
РоссияБелоруссияВолгоградВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоОДКБ
 
 
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