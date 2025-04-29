https://ria.ru/20250429/putin-2014129594.html
Путин и Лукашенко во время поездки по Волгограду вспоминали героев войны
Путин и Лукашенко во время поездки по Волгограду вспоминали героев войны - РИА Новости, 29.04.2025
Путин и Лукашенко во время поездки по Волгограду вспоминали героев войны
Президент России Владимир Путин рассказал, о чем вспоминал вместе с лидером Белоруссии Александром Лукашенко во время поездки по Волгограду. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:00:00+03:00
2025-04-29T17:00:00+03:00
2025-04-29T17:28:00+03:00
волгоград
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014115647_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_b533785d88ca49f7c39c7bea25672a64.jpg
ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, о чем вспоминал вместе с лидером Белоруссии Александром Лукашенко во время поездки по Волгограду.Во вторник глава государства принимает участие в международном форуме "Великое наследие - общее будущее", который проходит в Волгограде. До этого Путин и Лукашенко посетили мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. По городу президенты передвигались на на одном лимузине "Аурус"."Символично, что форум проходит в городе-герое, где действительно решалась судьба всего мира. Сегодня мы с президентом Белоруссии посетили мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, почтили память защитников города, которые в боях за Сталинград покрыли себя неувядаемой славой. Они стояли насмерть так же, как герои Брестской крепости, обороны Минска, Ленинграда, Севастополя, других наших городов и рубежей. Вот сейчас только ехали сюда, об этом говорили, вспоминали об этом", - сказал Путин.Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
https://ria.ru/20250429/vystuplenie-2014106154.html
волгоград
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014115647_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_90e270d2d4928680e4a87d520fb118a0.jpg
Путин рассказал, о чем вспоминал вместе с Лукашенко во время поездки по Волгограду
Путин рассказал, о чем вспоминал вместе с Лукашенко во время поездки по Волгограду.
2025-04-29T17:00
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Волгоград, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко во время поездки по Волгограду вспоминали героев войны
Путин и Лукашенко во время поездки по Волгограду вспоминали героев Сталинграда