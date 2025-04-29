https://ria.ru/20250429/putin-2014129594.html

Путин и Лукашенко во время поездки по Волгограду вспоминали героев войны

Путин и Лукашенко во время поездки по Волгограду вспоминали героев войны - РИА Новости, 29.04.2025

Путин и Лукашенко во время поездки по Волгограду вспоминали героев войны

Президент России Владимир Путин рассказал, о чем вспоминал вместе с лидером Белоруссии Александром Лукашенко во время поездки по Волгограду. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:00:00+03:00

2025-04-29T17:00:00+03:00

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волгоград

россия

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владимир путин

александр лукашенко

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, о чем вспоминал вместе с лидером Белоруссии Александром Лукашенко во время поездки по Волгограду.Во вторник глава государства принимает участие в международном форуме "Великое наследие - общее будущее", который проходит в Волгограде. До этого Путин и Лукашенко посетили мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. По городу президенты передвигались на на одном лимузине "Аурус"."Символично, что форум проходит в городе-герое, где действительно решалась судьба всего мира. Сегодня мы с президентом Белоруссии посетили мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, почтили память защитников города, которые в боях за Сталинград покрыли себя неувядаемой славой. Они стояли насмерть так же, как герои Брестской крепости, обороны Минска, Ленинграда, Севастополя, других наших городов и рубежей. Вот сейчас только ехали сюда, об этом говорили, вспоминали об этом", - сказал Путин.Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

https://ria.ru/20250429/vystuplenie-2014106154.html

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Путин рассказал, о чем вспоминал вместе с Лукашенко во время поездки по Волгограду Путин рассказал, о чем вспоминал вместе с Лукашенко во время поездки по Волгограду. 2025-04-29T17:00 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

волгоград, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко