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Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти - РИА Новости, 29.04.2025
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16:31 29.04.2025 (обновлено: 16:57 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/putin-2014116482.html
Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти
Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти - РИА Новости, 29.04.2025
Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти
Президент России Владимир Путин предложил создать при Парламентском собрании РФ и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:31:00+03:00
2025-04-29T16:57:00+03:00
россия
белоруссия
волгоград
владимир путин
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать при Парламентском собрании РФ и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти. "Предлагаю создать при парламентском собрании (России и Белоруссии - ред.) комиссию по сохранению исторической памяти, учитывая авторитет и влияние парламентариев наших государств. Её главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде.
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Владимир Путин предложил создать Комиссию по сохранению исторической памяти
Владимир Путин предложил создать Комиссию по сохранению исторической памяти
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россия, белоруссия, волгоград, владимир путин
Россия, Белоруссия, Волгоград, Владимир Путин
Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти

Путин предложил создать комиссию при Парламентском собрании России и Белоруссии

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать при Парламентском собрании РФ и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти.
«
"Предлагаю создать при парламентском собрании (России и Белоруссии - ред.) комиссию по сохранению исторической памяти, учитывая авторитет и влияние парламентариев наших государств. Её главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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Вчера, 13:54
 
РоссияБелоруссияВолгоградВладимир Путин
 
 
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