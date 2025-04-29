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Путин призвал создавать архитектуру неделимой безопасности - РИА Новости, 29.04.2025
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16:25 29.04.2025 (обновлено: 16:44 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/putin-2014113545.html
Путин призвал создавать архитектуру неделимой безопасности
Путин призвал создавать архитектуру неделимой безопасности - РИА Новости, 29.04.2025
Путин призвал создавать архитектуру неделимой безопасности
Необходимо создавать архитектуру равной и неделимой безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:25:00+03:00
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владимир путин
волгоград
россия
безопасность
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Необходимо создавать архитектуру равной и неделимой безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы убеждены: мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства, не в ущерб интересам других", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
https://ria.ru/20250429/putin-2014111857.html
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владимир путин, волгоград, россия, безопасность
Владимир Путин, Волгоград, Россия, Безопасность
Путин призвал создавать архитектуру неделимой безопасности

Путин призвал создавать архитектуру равной и неделимой безопасности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Необходимо создавать архитектуру равной и неделимой безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы убеждены: мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства, не в ущерб интересам других", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".
Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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Владимир ПутинВолгоградРоссияБезопасность
 
 
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