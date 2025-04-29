https://ria.ru/20250429/putin-2014113545.html

Путин призвал создавать архитектуру неделимой безопасности

Путин призвал создавать архитектуру неделимой безопасности - РИА Новости, 29.04.2025

Путин призвал создавать архитектуру неделимой безопасности

Необходимо создавать архитектуру равной и неделимой безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:25:00+03:00

2025-04-29T16:25:00+03:00

2025-04-29T16:44:00+03:00

владимир путин

волгоград

россия

безопасность

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Необходимо создавать архитектуру равной и неделимой безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы убеждены: мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства, не в ущерб интересам других", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

https://ria.ru/20250429/putin-2014111857.html

волгоград

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2025

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владимир путин, волгоград, россия, безопасность