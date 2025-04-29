https://ria.ru/20250429/putin-2014112383.html

В Сталинграде был нанесен решающий удар нацистской машине, заявил Путин

В Сталинграде был нанесен решающий удар нацистской машине, заявил Путин - РИА Новости, 29.04.2025

В Сталинграде был нанесен решающий удар нацистской машине, заявил Путин

Коренной перелом в Великой Отечественной войне был достигнут в Сталинграде, именно там был нанесен решающий удар нацистам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:25:00+03:00

2025-04-29T16:25:00+03:00

2025-04-29T16:34:00+03:00

сталинград

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

в мире

россия

берлин (город)

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Коренной перелом в Великой Отечественной войне был достигнут в Сталинграде, именно там был нанесен решающий удар нацистам, заявил президент РФ Владимир Путин."На волжских берегах враг был остановлен и разгромлен. По нацистской военной машине был нанесен решающий удар. Обеспечен коренной перелом в войне, открыта дорога на Запад, на Берлин, к великой Победе, восьмидесятую годовщину которой мы будем торжественно отмечать совсем скоро - 9 мая", - сказал глава государства пленарном заседании на международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".

https://ria.ru/20250429/vystuplenie-2014106154.html

сталинград

россия

берлин (город)

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Наталья Макарова

сталинград, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), в мире, россия, берлин (город)