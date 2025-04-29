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Евразия должна стать пространством стабильности, заявил Путин - РИА Новости, 29.04.2025
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16:24 29.04.2025 (обновлено: 16:42 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/putin-2014111857.html
Евразия должна стать пространством стабильности, заявил Путин
Евразия должна стать пространством стабильности, заявил Путин - РИА Новости, 29.04.2025
Евразия должна стать пространством стабильности, заявил Путин
Евразия должна стать пространством мира и стабильности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:24:00+03:00
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владимир путин
евразия
россия
волгоград
общество
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Евразия должна стать пространством мира и стабильности, заявил президент России Владимир Путин.Путин приехал на международный форум "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде во вторник."Мы убеждены, мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надёжно защищала все государства не в ущерб интересам других. Особенно актуально этот вопрос стоит для Евразии. Наш общий континент должен стать пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и гуманитарного развития", - сказал президент.
https://ria.ru/20250429/putin-2014119377.html
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владимир путин, евразия, россия, волгоград, общество
Владимир Путин, Евразия, Россия, Волгоград, Общество
Евразия должна стать пространством стабильности, заявил Путин

Путин: Евразия должна стать пространством мира и стабильности

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Евразия должна стать пространством мира и стабильности, заявил президент России Владимир Путин.
Путин приехал на международный форум "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде во вторник.
"Мы убеждены, мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надёжно защищала все государства не в ущерб интересам других. Особенно актуально этот вопрос стоит для Евразии. Наш общий континент должен стать пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и гуманитарного развития", - сказал президент.
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Вчера, 16:37
 
Владимир ПутинЕвразияРоссияВолгоградОбщество
 
 
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