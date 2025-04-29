https://ria.ru/20250429/putin-2014108808.html
Путин назвал День Победы святым праздником для россиян
Путин назвал День Победы святым праздником для россиян - РИА Новости, 29.04.2025
Путин назвал День Победы святым праздником для россиян
Президент России Владимир Путин назвал День Победы святым праздником. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:19:00+03:00
2025-04-29T16:19:00+03:00
2025-04-29T16:31:00+03:00
владимир путин
день победы
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россия
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал День Победы святым праздником."В России, как и во многих республиках бывшего Советского Союза, День Победы - один из самых значимых и святых праздников", - сказал глава государства на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".
https://ria.ru/20250429/putin-2014112383.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, день победы, волгоград, россия
Владимир Путин, День Победы, Волгоград, Россия
Путин назвал День Победы святым праздником для россиян
Путин назвал День Победы одним из самых значимых и святым праздником для россиян