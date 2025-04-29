Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал День Победы святым праздником для россиян - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 29.04.2025 (обновлено: 16:31 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/putin-2014108808.html
Путин назвал День Победы святым праздником для россиян
Путин назвал День Победы святым праздником для россиян - РИА Новости, 29.04.2025
Путин назвал День Победы святым праздником для россиян
Президент России Владимир Путин назвал День Победы святым праздником. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:19:00+03:00
2025-04-29T16:31:00+03:00
владимир путин
день победы
волгоград
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013190683_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_3df76a6356bac7d59690ad75b58ba729.jpg
ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал День Победы святым праздником."В России, как и во многих республиках бывшего Советского Союза, День Победы - один из самых значимых и святых праздников", - сказал глава государства на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".
https://ria.ru/20250429/putin-2014112383.html
волгоград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013190683_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_c7b558d9ff6efad38ffe718c3bb1897a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, день победы, волгоград, россия
Владимир Путин, День Победы, Волгоград, Россия
Путин назвал День Победы святым праздником для россиян

Путин назвал День Победы одним из самых значимых и святым праздником для россиян

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал День Победы святым праздником.
«
России, как и во многих республиках бывшего Советского Союза, День Победы - один из самых значимых и святых праздников", - сказал глава государства на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Сталинграде был нанесен решающий удар нацистской машине, заявил Путин
Вчера, 16:25
 
Владимир ПутинДень ПобедыВолгоградРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала