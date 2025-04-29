https://ria.ru/20250429/putin-2014108808.html

Путин назвал День Победы святым праздником для россиян

Путин назвал День Победы святым праздником для россиян - РИА Новости, 29.04.2025

Путин назвал День Победы святым праздником для россиян

Президент России Владимир Путин назвал День Победы святым праздником. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:19:00+03:00

2025-04-29T16:19:00+03:00

2025-04-29T16:31:00+03:00

владимир путин

день победы

волгоград

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013190683_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_3df76a6356bac7d59690ad75b58ba729.jpg

ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал День Победы святым праздником."В России, как и во многих республиках бывшего Советского Союза, День Победы - один из самых значимых и святых праздников", - сказал глава государства на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".

https://ria.ru/20250429/putin-2014112383.html

волгоград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, день победы, волгоград, россия