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Путин и Лукашенко перемещаются по Волгограду на одном "Аурусе" - РИА Новости, 29.04.2025
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16:04 29.04.2025 (обновлено: 17:05 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/putin-2014103792.html
Путин и Лукашенко перемещаются по Волгограду на одном "Аурусе"
Путин и Лукашенко перемещаются по Волгограду на одном "Аурусе" - РИА Новости, 29.04.2025
Путин и Лукашенко перемещаются по Волгограду на одном "Аурусе"
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко перемещаются по Волгограду на одном лимузине "Аурус", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:04:00+03:00
2025-04-29T17:05:00+03:00
владимир путин
александр лукашенко
волгоград
россия
союзное государство
белоруссия
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко перемещаются по Волгограду на одном лимузине "Аурус", передает корреспондент РИА Новости.Ранее лидеры посетили мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. Главы государств возложили венки к вечному огню в Зале воинской славы и цветы к могиле маршала Советского союза, героя Великой Отечественной войны Василия Чуйкова.График президентов в Волгограде также предусматривает участие в пленарном заседании форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Кроме того, в Волгограде состоится отдельная беседа Путина и Лукашенко.
https://ria.ru/20250429/putin-2014101909.html
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владимир путин, александр лукашенко, волгоград, россия, союзное государство, белоруссия
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Волгоград, Россия, Союзное государство, Белоруссия
Путин и Лукашенко перемещаются по Волгограду на одном "Аурусе"

Путин и Лукашенко перемещаются по Волгограду на одном лимузине "Аурус"

© POOL | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Аурус сенат лимузин" кортежа президента РФ Владимира Путина
Автомобиль Аурус сенат лимузин кортежа президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© POOL
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Автомобиль "Аурус сенат лимузин" кортежа президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко перемещаются по Волгограду на одном лимузине "Аурус", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее лидеры посетили мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. Главы государств возложили венки к вечному огню в Зале воинской славы и цветы к могиле маршала Советского союза, героя Великой Отечественной войны Василия Чуйкова.
График президентов в Волгограде также предусматривает участие в пленарном заседании форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Кроме того, в Волгограде состоится отдельная беседа Путина и Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Путин приехал на форум "Великое наследие — общее будущее"
Вчера, 16:01
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоВолгоградРоссияСоюзное государствоБелоруссия
 
 
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