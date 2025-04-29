https://ria.ru/20250429/putin-2014103792.html

Путин и Лукашенко перемещаются по Волгограду на одном "Аурусе"

Путин и Лукашенко перемещаются по Волгограду на одном "Аурусе" - РИА Новости, 29.04.2025

Путин и Лукашенко перемещаются по Волгограду на одном "Аурусе"

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко перемещаются по Волгограду на одном лимузине "Аурус", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:04:00+03:00

2025-04-29T16:04:00+03:00

2025-04-29T17:05:00+03:00

владимир путин

александр лукашенко

волгоград

россия

союзное государство

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко перемещаются по Волгограду на одном лимузине "Аурус", передает корреспондент РИА Новости.Ранее лидеры посетили мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. Главы государств возложили венки к вечному огню в Зале воинской славы и цветы к могиле маршала Советского союза, героя Великой Отечественной войны Василия Чуйкова.График президентов в Волгограде также предусматривает участие в пленарном заседании форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Кроме того, в Волгограде состоится отдельная беседа Путина и Лукашенко.

https://ria.ru/20250429/putin-2014101909.html

волгоград

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владимир путин, александр лукашенко, волгоград, россия, союзное государство, белоруссия