https://ria.ru/20250429/putin-2014072360.html
Путин прилетел в Волгоград
Путин прилетел в Волгоград - РИА Новости, 29.04.2025
Путин прилетел в Волгоград
Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:56:00+03:00
2025-04-29T14:56:00+03:00
2025-04-29T17:01:00+03:00
волгоград
политика
россия
владимир путин
александр лукашенко
волгоградская область
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.Лидеры, как ожидается, примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.В частности, предусмотрено совместное посещение мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, а также выступления президентов на итоговом пленарном заседании Международного форума "Великое наследие - общее будущее".Кроме того, главы государств проведут отдельную беседу, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.Также в графике президента России предусмотрена рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014011489.html
волгоград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин на международном форуме в Волгограде
Путин выступает на международном форуме в Волгограде. Президент назвал День Победы общим достоянием России и других стран бывшего СССР.
2025-04-29T14:56
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PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, политика, россия, владимир путин, александр лукашенко, волгоградская область, андрей бочаров
Волгоград, Политика, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Волгоградская область, Андрей Бочаров
Путин прилетел в Волгоград
Путин прилетел в Волгоград, где встретится с Лукашенко и примет участие в форуме
ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Лидеры, как ожидается, примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В частности, предусмотрено совместное посещение мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, а также выступления президентов на итоговом пленарном заседании Международного форума "Великое наследие - общее будущее".
Кроме того, главы государств проведут отдельную беседу, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Также в графике президента России
предусмотрена рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым
.