https://ria.ru/20250429/putin-2014072360.html

Путин прилетел в Волгоград

Путин прилетел в Волгоград - РИА Новости, 29.04.2025

Путин прилетел в Волгоград

Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:56:00+03:00

2025-04-29T14:56:00+03:00

2025-04-29T17:01:00+03:00

волгоград

политика

россия

владимир путин

александр лукашенко

волгоградская область

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.Лидеры, как ожидается, примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.В частности, предусмотрено совместное посещение мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, а также выступления президентов на итоговом пленарном заседании Международного форума "Великое наследие - общее будущее".Кроме того, главы государств проведут отдельную беседу, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.Также в графике президента России предусмотрена рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014011489.html

волгоград

россия

волгоградская область

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Путин на международном форуме в Волгограде Путин выступает на международном форуме в Волгограде. Президент назвал День Победы общим достоянием России и других стран бывшего СССР. 2025-04-29T14:56 true PT1M07S

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Наталья Макарова

волгоград, политика, россия, владимир путин, александр лукашенко, волгоградская область, андрей бочаров