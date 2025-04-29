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Пушков объяснил, почему Трамп выгнал Макрона - РИА Новости, 29.04.2025
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06:13 29.04.2025 (обновлено: 11:40 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/pushkov-2013964331.html
Пушков объяснил, почему Трамп выгнал Макрона
Пушков объяснил, почему Трамп выгнал Макрона - РИА Новости, 29.04.2025
Пушков объяснил, почему Трамп выгнал Макрона
Президент США Дональд Трамп не дал присоединиться президенту Франции Эммануэлю Макрону к разговору с Владимиром Зеленским, подчеркивая свою ведущую роль, такое... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T06:13:00+03:00
2025-04-29T11:40:00+03:00
в мире
сша
франция
рим
дональд трамп
эммануэль макрон
владимир зеленский
совет федерации рф
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не дал присоединиться президенту Франции Эммануэлю Макрону к разговору с Владимиром Зеленским, подчеркивая свою ведущую роль, такое мнение высказал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Создается ощущение, что Трамп намерен и дальше вести свою партию сам, а не быть ведомым", — написал сенатор.Ранее газета The Sun со ссылкой на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинга сообщала, что Трамп не дал французскому лидеру присоединиться к разговору с Владимиром Зеленским на церемонии прощания с папой римским Франциском, заявив, что тому "не следует здесь быть".По данным газеты The Telegraph, именно Макрон способствовал разговору Трампа и Зеленского, якобы побудив последнего поговорить с главой Белого дома напрямую.В субботу хозяин Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По сведениям телеканала CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.
https://ria.ru/20250426/pushkov-2013533233.html
https://ria.ru/20250429/zelenskiy-2013960043.html
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в мире, сша, франция, рим, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, совет федерации рф
В мире, США, Франция, Рим, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Совет Федерации РФ
Пушков объяснил, почему Трамп выгнал Макрона

Пушков: Трамп не пустил Макрона на беседу с Зеленским, чтобы показать лидерство

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не дал присоединиться президенту Франции Эммануэлю Макрону к разговору с Владимиром Зеленским, подчеркивая свою ведущую роль, такое мнение высказал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Создается ощущение, что Трамп намерен и дальше вести свою партию сам, а не быть ведомым", — написал сенатор.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Пушков прокомментировал публикацию Times об Украине
26 апреля, 01:35
Ранее газета The Sun со ссылкой на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинга сообщала, что Трамп не дал французскому лидеру присоединиться к разговору с Владимиром Зеленским на церемонии прощания с папой римским Франциском, заявив, что тому "не следует здесь быть".
По данным газеты The Telegraph, именно Макрон способствовал разговору Трампа и Зеленского, якобы побудив последнего поговорить с главой Белого дома напрямую.
В субботу хозяин Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По сведениям телеканала CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
"Уничтожение": в Раде раскрыли план Трампа в отношении Зеленского
Вчера, 03:53
 
В миреСШАФранцияРимДональд ТрампЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийСовет Федерации РФ
 
 
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