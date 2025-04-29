Пушков объяснил, почему Трамп выгнал Макрона
Пушков: Трамп не пустил Макрона на беседу с Зеленским, чтобы показать лидерство
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не дал присоединиться президенту Франции Эммануэлю Макрону к разговору с Владимиром Зеленским, подчеркивая свою ведущую роль, такое мнение высказал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Создается ощущение, что Трамп намерен и дальше вести свою партию сам, а не быть ведомым", — написал сенатор.
Пушков прокомментировал публикацию Times об Украине
26 апреля, 01:35
Ранее газета The Sun со ссылкой на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинга сообщала, что Трамп не дал французскому лидеру присоединиться к разговору с Владимиром Зеленским на церемонии прощания с папой римским Франциском, заявив, что тому "не следует здесь быть".
По данным газеты The Telegraph, именно Макрон способствовал разговору Трампа и Зеленского, якобы побудив последнего поговорить с главой Белого дома напрямую.
В субботу хозяин Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По сведениям телеканала CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.