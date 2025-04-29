https://ria.ru/20250429/pushkov-2013964331.html

Пушков объяснил, почему Трамп выгнал Макрона

Пушков объяснил, почему Трамп выгнал Макрона - РИА Новости, 29.04.2025

Пушков объяснил, почему Трамп выгнал Макрона

Президент США Дональд Трамп не дал присоединиться президенту Франции Эммануэлю Макрону к разговору с Владимиром Зеленским, подчеркивая свою ведущую роль, такое... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T06:13:00+03:00

2025-04-29T06:13:00+03:00

2025-04-29T11:40:00+03:00

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владимир зеленский

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не дал присоединиться президенту Франции Эммануэлю Макрону к разговору с Владимиром Зеленским, подчеркивая свою ведущую роль, такое мнение высказал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Создается ощущение, что Трамп намерен и дальше вести свою партию сам, а не быть ведомым", — написал сенатор.Ранее газета The Sun со ссылкой на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинга сообщала, что Трамп не дал французскому лидеру присоединиться к разговору с Владимиром Зеленским на церемонии прощания с папой римским Франциском, заявив, что тому "не следует здесь быть".По данным газеты The Telegraph, именно Макрон способствовал разговору Трампа и Зеленского, якобы побудив последнего поговорить с главой Белого дома напрямую.В субботу хозяин Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По сведениям телеканала CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.

https://ria.ru/20250426/pushkov-2013533233.html

https://ria.ru/20250429/zelenskiy-2013960043.html

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в мире, сша, франция, рим, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, совет федерации рф