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Путин и Лукашенко возложили венки на Мамаевом кургане
Путин и Лукашенко возложили венки на Мамаевом кургане - РИА Новости, 29.04.2025
Путин и Лукашенко возложили венки на Мамаевом кургане
Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе возложили венки в Зале воинской славы на Мамаевом кургане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:51:00+03:00
2025-04-29T15:51:00+03:00
2025-04-29T16:21:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе возложили венки в Зале воинской славы на Мамаевом кургане, передает корреспондент РИА Новости. Главы государств вместе прибыли на место. Они возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы. В церемонии также приняли участие бойцы роты почетного караула. Затем Путин и Лукашенко прошли к могиле Маршала Советского Союза, героя Великой Отечественной войны Василия Чуйкова, который похоронен на Мамаевом кургане, и возложили к могиле два букета красных роз. Историко-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде, где шли ожесточенные бои в 1942-1943 годах, был открыт 15 октября 1967-го. Общая площадь комплекса составляет 177 758 квадратных метров. Чтобы подняться на его вершину, нужно пройти 200 гранитных ступеней — по числу дней Сталинградской битвы.
https://ria.ru/20250428/volgograd-2013846855.html
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на Мамаевом кургане
Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде
2025-04-29T15:51
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сталинград, Украина, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Волгоград
Путин и Лукашенко возложили венки на Мамаевом кургане
Путин и Лукашенко возложили венки в Зале воинской славы на Мамаевом кургане