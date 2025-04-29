https://ria.ru/20250429/prezidenty-2014096365.html

Путин и Лукашенко возложили венки на Мамаевом кургане

Путин и Лукашенко возложили венки на Мамаевом кургане - РИА Новости, 29.04.2025

Путин и Лукашенко возложили венки на Мамаевом кургане

Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе возложили венки в Зале воинской славы на Мамаевом кургане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:51:00+03:00

2025-04-29T15:51:00+03:00

2025-04-29T16:21:00+03:00

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ВОЛГОГРАД, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе возложили венки в Зале воинской славы на Мамаевом кургане, передает корреспондент РИА Новости. Главы государств вместе прибыли на место. Они возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы. В церемонии также приняли участие бойцы роты почетного караула. Затем Путин и Лукашенко прошли к могиле Маршала Советского Союза, героя Великой Отечественной войны Василия Чуйкова, который похоронен на Мамаевом кургане, и возложили к могиле два букета красных роз. Историко-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде, где шли ожесточенные бои в 1942-1943 годах, был открыт 15 октября 1967-го. Общая площадь комплекса составляет 177 758 квадратных метров. Чтобы подняться на его вершину, нужно пройти 200 гранитных ступеней — по числу дней Сталинградской битвы.

https://ria.ru/20250428/volgograd-2013846855.html

https://ria.ru/20250423/lavrov-2012880034.html

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на Мамаевом кургане Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде 2025-04-29T15:51 true PT0M31S

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сталинград, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, волгоград