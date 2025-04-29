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Путин и Лукашенко возложили венки на Мамаевом кургане - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:51 29.04.2025 (обновлено: 16:21 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/prezidenty-2014096365.html
Путин и Лукашенко возложили венки на Мамаевом кургане
Путин и Лукашенко возложили венки на Мамаевом кургане - РИА Новости, 29.04.2025
Путин и Лукашенко возложили венки на Мамаевом кургане
Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе возложили венки в Зале воинской славы на Мамаевом кургане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:51:00+03:00
2025-04-29T16:21:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе возложили венки в Зале воинской славы на Мамаевом кургане, передает корреспондент РИА Новости. Главы государств вместе прибыли на место. Они возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы. В церемонии также приняли участие бойцы роты почетного караула. Затем Путин и Лукашенко прошли к могиле Маршала Советского Союза, героя Великой Отечественной войны Василия Чуйкова, который похоронен на Мамаевом кургане, и возложили к могиле два букета красных роз. Историко-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде, где шли ожесточенные бои в 1942-1943 годах, был открыт 15 октября 1967-го. Общая площадь комплекса составляет 177 758 квадратных метров. Чтобы подняться на его вершину, нужно пройти 200 гранитных ступеней — по числу дней Сталинградской битвы.
https://ria.ru/20250428/volgograd-2013846855.html
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на Мамаевом кургане
Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде
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сталинград, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, волгоград
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сталинград, Украина, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Волгоград
Путин и Лукашенко возложили венки на Мамаевом кургане

Путин и Лукашенко возложили венки в Зале воинской славы на Мамаевом кургане

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ВОЛГОГРАД, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе возложили венки в Зале воинской славы на Мамаевом кургане, передает корреспондент РИА Новости.
Главы государств вместе прибыли на место. Они возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы. В церемонии также приняли участие бойцы роты почетного караула.
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Затем Путин и Лукашенко прошли к могиле Маршала Советского Союза, героя Великой Отечественной войны Василия Чуйкова, который похоронен на Мамаевом кургане, и возложили к могиле два букета красных роз.

Василий Чуйков — легендарный советский военачальник времен Великой Отечественной войны, герой битвы за Сталинград. Он командовал войсками, участвовавшими в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, штурме Берлина. Дважды Герой Советского Союза. В 1961-1972 годах был начальником войск гражданской обороны СССР.

Историко-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде, где шли ожесточенные бои в 1942-1943 годах, был открыт 15 октября 1967-го. Общая площадь комплекса составляет 177 758 квадратных метров. Чтобы подняться на его вершину, нужно пройти 200 гранитных ступеней — по числу дней Сталинградской битвы.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСталинградУкраинаБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВолгоград
 
 
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