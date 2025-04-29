https://ria.ru/20250429/prank-2014067904.html

Политик из США заявил пранкерам о разрушении русской идентичности

Политик из США заявил пранкерам о разрушении русской идентичности - РИА Новости, 29.04.2025

Политик из США заявил пранкерам о разрушении русской идентичности

Директор по персоналу комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (так называемая "Хельсинкская комиссия"*) Пол Массаро в беседе с российскими... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:42:00+03:00

2025-04-29T14:42:00+03:00

2025-04-29T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Директор по персоналу комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (так называемая "Хельсинкская комиссия"*) Пол Массаро в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились "высокопоставленным украинским чиновником", высказался за работу с этническими меньшинствами в России, чтобы разрушить русскую идентичность и "деколонизировать" РФ. Видеозапись пранка опубликована в Telegram-канале пранкеров."Другое направление работы в России, о чем вы знаете, и об этом говорят опросы, это своего рода поддержка российских этнических меньшинств. Неправильно называть их российскими этническими меньшинствами, нам нужно поддерживать национальности. Это еще одна вещь, которую вы могли бы сделать", - сказал Массаро в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).Он заявил о необходимости "поражения России", чтобы добиться перемен. "Я не уверен, что российская оппозиция действительно является решением, если честно. Тяжелая, горькая пилюля, которую нужно проглотить в отношении России, заключается в том, что многие из этих имперских действий довольно популярны... Проблема в том, что мы столкнулись со своего рода русской идентичностью, как она в настоящее время сформирована, и она не должна оставаться таковой вечно", - отметил Массаро. Американский политик сказал, что в комиссии пока не нашли "суперпродуктивное решение" этого вопроса. "Пока что мы не нашли суперпродуктивное решение. Было несколько изданий СМИ для российской оппозиции. Но мы оба знаем, что мы столкнулись с трудностями даже чтобы заставить большую часть российской оппозиции выступить против вторжения России на Украину. Проблема в том, что мы столкнулись со своего рода русской идентичностью, как она в настоящее время сформирована, и она не должна оставаться таковой вечно. Если мы действительно хотим быть эффективными в этом регионе, учитывая весь размер и форму России, отсутствие границ и все такое, эта концепция должна измениться", - сказал Массаро. По его словам, в комиссии обсуждался вопрос "деколонизации" России. "Должно произойти много изменений. Вот почему мы много говорили в комиссии о своего рода деколонизации. Суть в том, что устойчивый и мирный регион, процветающий регион сможет получиться тогда, когда Россия значительно изменится и не только внутренне, но и границы должны измениться, независимость для различных народов, скорее всего, или какой-то истинный федерализм, я полагаю. Это то, что мы действительно пытались добиться в 1991 году, была попытка достичь российского федерализма. На данный момент мы можем с полной уверенностью заявить, что российский федерализм потерпел крах, верно? И это то направление, куда нам в конечном итоге нужно привлечь людей Московии", - отметил политик. Массаро ранее занимал должность политического советника комиссии и "прославился" фотографиями с флагом полка "Азов" (запрещенная в РФ террористическая организация), а также в одежде с шевроном с портретом украинского националиста Степана Бандеры. Публикации с соответствующими фотографиями позднее были удалены из аккаунта Массаро. Хельсинкская комиссия возглавляется конгрессменами и укомплектована помощниками законодателей. Она оказывает заметное влияние на внешнюю политику США и активно поддерживает Украину. Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что Россия - многонациональная и многоконфессиональная страна, и многонациональное единство является для России величайшей ценностью и во многом определяет те принципы, по которым живет страна. Путин также ранее заявил, что обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия и сохранение культурного многообразия народов, которые живут в России, является неизменным и ключевым приоритетом. Он отмечал, что цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию, по его словам, они прямо говорят, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время и России. Глава государства также подчеркивал, что никому не удастся развалить Россию. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Уровень поддержки россиянами решения президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции сохраняется высоким уже на протяжении трех лет, с момента ее начала он не опускался ниже двух третей от общего числа респондентов, сообщил ранее генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.* Организация признана нежелательной в России.

https://ria.ru/20250429/prank-2014004228.html

https://ria.ru/20250428/vovan-2013874088.html

https://ria.ru/20250423/peskov-2013048400.html

https://ria.ru/20250226/ssha-2001786425.html

https://ria.ru/20250421/evropa-2012565151.html

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россия, украина, сша, владимир путин, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), нато, вциом, в мире