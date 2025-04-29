https://ria.ru/20250429/prank-2014004228.html

Конгрессмен в беседе с пранкерами выступил за вступление Украины в НАТО

Конгрессмен в беседе с пранкерами выступил за вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 29.04.2025

Конгрессмен в беседе с пранкерами выступил за вступление Украины в НАТО

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, что выступает за вступление Украины в НАТО, приведя в пример Швецию, которая отказалась от исторического нейтралитета,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:20:00+03:00

2025-04-29T11:20:00+03:00

2025-04-29T11:20:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, что выступает за вступление Украины в НАТО, приведя в пример Швецию, которая отказалась от исторического нейтралитета, чтобы стать частью альянса. Комментарий был дан в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), видео опубликовано в Telegram-канале пранкеров.Так конгрессмен Уилсон прокомментировал утверждение о том, что Киев не должен стать членом НАТО в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко*."Я не согласен с этим. На самом деле, как вы упомянули, в нашей жизни мы никогда не могли представить, что Швеция откажется от 200 лет нейтралитета, чтобы стать частью НАТО. И мы видим следующее, господин президент, это меня очень разочаровывает. Часто говорят, что мы спровоцировали (президента РФ Владимира) Путина на вторжение, потому что он не хотел иметь границу с НАТО", - сказал Уилсон.Он также добавил, что при прекращении огня на Украине там должны разместить миротворцев. "Я не хочу отдавать никакую территорию. Но если это произойдет, конечно, там будут миротворцы. Мы с вами знаем, Путин пытается воссоздать рухнувший Советский Союз, возродить неудавшийся Советский Союз. И поэтому миротворцы должны иметь возможность находиться там. Но, к сожалению, Советский Союз, Российская Федерация, каждое соглашение, которое они когда-либо подписывали, было нарушено тем или иным образом", - заявил республиканец. Президент США Дональд Трамп ранее выразил сомнение, что Украина когда-либо сможет вступить в НАТО. По его мнению, заявления Украины о стремлении вступить в НАТО стали причиной нынешнего конфликта.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20250425/tramp-2013400003.html

https://ria.ru/20250425/nato-2013491173.html

https://ria.ru/20250424/nato-2013231995.html

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в мире, украина, швеция, россия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), петр порошенко, нато, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)