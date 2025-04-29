https://ria.ru/20250429/posolstvo-2014048867.html

На Шри-Ланке установили мемориальную табличку в честь 80-летия Победы

На Шри-Ланке установили мемориальную табличку в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 29.04.2025

На Шри-Ланке установили мемориальную табличку в честь 80-летия Победы

Посольство России на Шри-Ланке установило мемориальную табличку в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T13:47:00+03:00

2025-04-29T13:47:00+03:00

2025-04-29T13:47:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

шри-ланка

коломбо

леван джагарян

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр – РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке установило мемориальную табличку в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами мероприятия выступили Русский дом в Коломбо и посольство России в Шри-Ланке. Выступая перед собравшимися, посол Леван Джагарян напомнил о потерях, понесенных СССР во Второй мировой войне, отметив, что "победа над нацизмом была бы немыслима без подвига советских солдат". "В этом контексте он упомянул Специальную военную операцию, начатую Россией в 2022 году для пресечения распространения неонацизма киевским режимом. Говоря о первопричинах украинского конфликта, посол также отметил, что операция направлена на защиту русского населения в регионе, а также на обеспечение безопасности нашей страны от агрессивной политики западных держав, в первую очередь европейских", - сообщило посольство. Посол поблагодарил власти Шри-Ланки за их нейтральную позицию в украинском вопросе. "Памятник, установленный в публичной библиотеке в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, является еще одним свидетельством нашего глубокого взаимопонимания", - отметил он.

https://ria.ru/20250427/dushanbe-2013719934.html

https://ria.ru/20250427/albanija-2013727055.html

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шри-ланка

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россия, шри-ланка, коломбо, леван джагарян