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На Шри-Ланке установили мемориальную табличку в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:47 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/posolstvo-2014048867.html
На Шри-Ланке установили мемориальную табличку в честь 80-летия Победы
На Шри-Ланке установили мемориальную табличку в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 29.04.2025
На Шри-Ланке установили мемориальную табличку в честь 80-летия Победы
Посольство России на Шри-Ланке установило мемориальную табличку в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T13:47:00+03:00
2025-04-29T13:47:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
шри-ланка
коломбо
леван джагарян
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр – РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке установило мемориальную табличку в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами мероприятия выступили Русский дом в Коломбо и посольство России в Шри-Ланке. Выступая перед собравшимися, посол Леван Джагарян напомнил о потерях, понесенных СССР во Второй мировой войне, отметив, что "победа над нацизмом была бы немыслима без подвига советских солдат". "В этом контексте он упомянул Специальную военную операцию, начатую Россией в 2022 году для пресечения распространения неонацизма киевским режимом. Говоря о первопричинах украинского конфликта, посол также отметил, что операция направлена на защиту русского населения в регионе, а также на обеспечение безопасности нашей страны от агрессивной политики западных держав, в первую очередь европейских", - сообщило посольство. Посол поблагодарил власти Шри-Ланки за их нейтральную позицию в украинском вопросе. "Памятник, установленный в публичной библиотеке в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, является еще одним свидетельством нашего глубокого взаимопонимания", - отметил он.
https://ria.ru/20250427/dushanbe-2013719934.html
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россия, шри-ланка, коломбо, леван джагарян
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Шри-Ланка, Коломбо, Леван Джагарян
На Шри-Ланке установили мемориальную табличку в честь 80-летия Победы

Посольство России на Шри-Ланке установило мемориальную табличку в честь Победы

© Фото : Russian Embassy in Sri Lanka/TelegramПосольство России на Шри-Ланке установило мемориальную табличку в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Посольство России на Шри-Ланке установило мемориальную табличку в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Russian Embassy in Sri Lanka/Telegram
Посольство России на Шри-Ланке установило мемориальную табличку в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр – РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке установило мемориальную табличку в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Организаторами мероприятия выступили Русский дом в Коломбо и посольство России в Шри-Ланке.
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Выступая перед собравшимися, посол Леван Джагарян напомнил о потерях, понесенных СССР во Второй мировой войне, отметив, что "победа над нацизмом была бы немыслима без подвига советских солдат".
"В этом контексте он упомянул Специальную военную операцию, начатую Россией в 2022 году для пресечения распространения неонацизма киевским режимом. Говоря о первопричинах украинского конфликта, посол также отметил, что операция направлена на защиту русского населения в регионе, а также на обеспечение безопасности нашей страны от агрессивной политики западных держав, в первую очередь европейских", - сообщило посольство.
Посол поблагодарил власти Шри-Ланки за их нейтральную позицию в украинском вопросе. "Памятник, установленный в публичной библиотеке в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, является еще одним свидетельством нашего глубокого взаимопонимания", - отметил он.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияШри-ЛанкаКоломбоЛеван Джагарян
 
 
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