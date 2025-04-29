На Шри-Ланке установили мемориальную табличку в честь 80-летия Победы
Посольство России на Шри-Ланке установило мемориальную табличку в честь Победы
© Фото : Russian Embassy in Sri Lanka/TelegramПосольство России на Шри-Ланке установило мемориальную табличку в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Посольство России на Шри-Ланке установило мемориальную табличку в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр – РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке установило мемориальную табличку в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Выступая перед собравшимися, посол Леван Джагарян напомнил о потерях, понесенных СССР во Второй мировой войне, отметив, что "победа над нацизмом была бы немыслима без подвига советских солдат".
"В этом контексте он упомянул Специальную военную операцию, начатую Россией в 2022 году для пресечения распространения неонацизма киевским режимом. Говоря о первопричинах украинского конфликта, посол также отметил, что операция направлена на защиту русского населения в регионе, а также на обеспечение безопасности нашей страны от агрессивной политики западных держав, в первую очередь европейских", - сообщило посольство.
Посол поблагодарил власти Шри-Ланки за их нейтральную позицию в украинском вопросе. "Памятник, установленный в публичной библиотеке в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, является еще одним свидетельством нашего глубокого взаимопонимания", - отметил он.
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