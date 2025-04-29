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В Петербурге ожидают, что "Бессмертный полк" соберет около миллиона человек - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:59 29.04.2025 (обновлено: 19:25 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/peterburg-2014174467.html
В Петербурге ожидают, что "Бессмертный полк" соберет около миллиона человек
В Петербурге ожидают, что "Бессмертный полк" соберет около миллиона человек - РИА Новости, 29.04.2025
В Петербурге ожидают, что "Бессмертный полк" соберет около миллиона человек
Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что шествие "Бессмертного полка" в День Победы соберет около 1 миллиона человек, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:59:00+03:00
2025-04-29T19:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
санкт-петербург
александр беглов
александр невский
акция "бессмертный полк"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что шествие "Бессмертного полка" в День Победы соберет около 1 миллиона человек, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Губернатор Петербурга Александр Беглов во вторник провел в Смольном совещание по организации и проведению Всероссийского патриотического проекта "Бессмертный полк", запланированного на 9 мая. В этом году акция пройдет как в очном формате, так и в онлайн-режиме. "Мы ожидаем, что "Бессмертный полк" соберет около миллиона человек. Нашим приоритетом остается обеспечение безопасности всех участников массовой акции", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Губернатор Петербурга поручил создать комфортные условия ветеранам Великой Отечественной войны во время шествия "Бессмертного полка". "Шествие "Бессмертного полка" по Невскому проспекту мы проводим не первый раз. Нужно обеспечить все необходимые меры, чтобы "Бессмертный полк" прошел торжественно, безопасно и на высоком уровне. Нашему городу доверяют. Прошу всех организаторов уделить особое внимание ветеранам. Мы должны окружить их теплотой и заботой, создать комфортные условия и организовать всестороннюю поддержку", – заявил Беглов. В Петербурге основную входную зону организуют на площади Александра Невского. Колонна будет формироваться на протяжении всего Невского проспекта до пересечения с Суворовским проспектом. Начало шествия – в 14.00. Планируется, что "Бессмертный полк" пройдет от Площади Восстания до Дворцовой площади за один час. Как отмечают городские власти, в настоящее время решение о проведении очных шествий "Бессмертного полка" в день 80-летия победы в Великой Отечественной войне подтвердили 45 из 89 российских регионов, в том числе и Петербург.
https://ria.ru/20250410/polk-2010449107.html
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общество, санкт-петербург, александр беглов, александр невский, акция "бессмертный полк"
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Александр Невский, Акция "Бессмертный полк"
В Петербурге ожидают, что "Бессмертный полк" соберет около миллиона человек

Губернатор Петербурга Беглов: "Бессмертный полк" пройдет как очно, так и онлайн

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге
Участники акции Бессмертный полк в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участники акции "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что шествие "Бессмертного полка" в День Победы соберет около 1 миллиона человек, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Петербурга Александр Беглов во вторник провел в Смольном совещание по организации и проведению Всероссийского патриотического проекта "Бессмертный полк", запланированного на 9 мая. В этом году акция пройдет как в очном формате, так и в онлайн-режиме.
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"Мы ожидаем, что "Бессмертный полк" соберет около миллиона человек. Нашим приоритетом остается обеспечение безопасности всех участников массовой акции", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Губернатор Петербурга поручил создать комфортные условия ветеранам Великой Отечественной войны во время шествия "Бессмертного полка".
"Шествие "Бессмертного полка" по Невскому проспекту мы проводим не первый раз. Нужно обеспечить все необходимые меры, чтобы "Бессмертный полк" прошел торжественно, безопасно и на высоком уровне. Нашему городу доверяют. Прошу всех организаторов уделить особое внимание ветеранам. Мы должны окружить их теплотой и заботой, создать комфортные условия и организовать всестороннюю поддержку", – заявил Беглов.
В Петербурге основную входную зону организуют на площади Александра Невского. Колонна будет формироваться на протяжении всего Невского проспекта до пересечения с Суворовским проспектом. Начало шествия – в 14.00. Планируется, что "Бессмертный полк" пройдет от Площади Восстания до Дворцовой площади за один час.
Как отмечают городские власти, в настоящее время решение о проведении очных шествий "Бессмертного полка" в день 80-летия победы в Великой Отечественной войне подтвердили 45 из 89 российских регионов, в том числе и Петербург.
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