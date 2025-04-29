Пензенская полиция проверит законность приобретения госнаград депутатом
Пензенская полиция проверит законность приобретения госнаград депутатом Ивановым
© Фото : Алексей Иванов/ВКонтактеОрден Мужества, которым был награжден депутат пензенской городской думы Алексей Иванов в 1997 году
Орден Мужества, которым был награжден депутат пензенской городской думы Алексей Иванов в 1997 году
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САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Пензенская полиция проводит проверку доводов заявления о законности приобретения государственных наград РФ депутатом городской думы Алексеем Ивановым, сообщили РИА Новости в областном управлении МВД.
Ранее "Коммерсант" писал, что трое ветеранов спецназа и трое участников СВО направили в гордуму обращение с просьбой заслушать депутата Иванова на предмет законности ношения им ордена Мужества и медали СССР "За отвагу", с которой он якобы запечатлен на фото в соцсетях, провести проверку и лишить политика мандата. Также, по данным издания, авторы письма обратились в полицию с просьбой провести проверку на предмет возможного незаконного оборота наград.
"Да, заявление есть. Полиция проводит проверку", - сказали в пресс-службе УМВД.
Сам депутат ранее отверг озвученные доводы, а позднее опубликовал фото наградных книжек к своим ордену Мужества и медали "За отвагу". Спикер думы Денис Соболев выразил поддержку депутату, назвав обвинения в его адрес нелепыми и лживыми.
Согласно данным на сайте гордумы, Иванов с 1994 по 1996 год проходил срочную службу в ВС РФ, в разведывательной роте 7-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, был направлен для дальнейшего прохождения службы в отдельный батальон ООН в бывшей Югославии. Является ветераном боевых действий. В 2017-2022 годах был членом КПРФ, а с 31 января 2024 года - член партии "Единая Россия". По данным гордумы, депутат награжден орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью ООН "За службу миру", знаком отличия "За службу в военной разведке ВДВ", медалью министерства обороны РФ "За помощь и милосердие".