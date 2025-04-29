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Пензенская полиция проверит законность приобретения госнаград депутатом - РИА Новости, 29.04.2025
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21:21 29.04.2025 (обновлено: 21:22 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/nagrady-2014204728.html
Пензенская полиция проверит законность приобретения госнаград депутатом
Пензенская полиция проверит законность приобретения госнаград депутатом - РИА Новости, 29.04.2025
Пензенская полиция проверит законность приобретения госнаград депутатом
Пензенская полиция проводит проверку доводов заявления о законности приобретения государственных наград РФ депутатом городской думы Алексеем Ивановым, сообщили... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T21:21:00+03:00
2025-04-29T21:22:00+03:00
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САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Пензенская полиция проводит проверку доводов заявления о законности приобретения государственных наград РФ депутатом городской думы Алексеем Ивановым, сообщили РИА Новости в областном управлении МВД. Ранее "Коммерсант" писал, что трое ветеранов спецназа и трое участников СВО направили в гордуму обращение с просьбой заслушать депутата Иванова на предмет законности ношения им ордена Мужества и медали СССР "За отвагу", с которой он якобы запечатлен на фото в соцсетях, провести проверку и лишить политика мандата. Также, по данным издания, авторы письма обратились в полицию с просьбой провести проверку на предмет возможного незаконного оборота наград. "Да, заявление есть. Полиция проводит проверку", - сказали в пресс-службе УМВД. Сам депутат ранее отверг озвученные доводы, а позднее опубликовал фото наградных книжек к своим ордену Мужества и медали "За отвагу". Спикер думы Денис Соболев выразил поддержку депутату, назвав обвинения в его адрес нелепыми и лживыми. Согласно данным на сайте гордумы, Иванов с 1994 по 1996 год проходил срочную службу в ВС РФ, в разведывательной роте 7-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, был направлен для дальнейшего прохождения службы в отдельный батальон ООН в бывшей Югославии. Является ветераном боевых действий. В 2017-2022 годах был членом КПРФ, а с 31 января 2024 года - член партии "Единая Россия". По данным гордумы, депутат награжден орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью ООН "За службу миру", знаком отличия "За службу в военной разведке ВДВ", медалью министерства обороны РФ "За помощь и милосердие".
https://ria.ru/20250429/deputat-2014195885.html
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россия, ссср, северный кавказ, оон, кпрф, единая россия, происшествия, пенза
Россия, СССР, Северный Кавказ, ООН, КПРФ, Единая Россия, Происшествия, Пенза
Пензенская полиция проверит законность приобретения госнаград депутатом

Пензенская полиция проверит законность приобретения госнаград депутатом Ивановым

© Фото : Алексей Иванов/ВКонтактеОрден Мужества, которым был награжден депутат пензенской городской думы Алексей Иванов в 1997 году
Орден Мужества, которым был награжден депутат пензенской городской думы Алексей Иванов в 1997 году - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Алексей Иванов/ВКонтакте
Орден Мужества, которым был награжден депутат пензенской городской думы Алексей Иванов в 1997 году
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САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Пензенская полиция проводит проверку доводов заявления о законности приобретения государственных наград РФ депутатом городской думы Алексеем Ивановым, сообщили РИА Новости в областном управлении МВД.
Ранее "Коммерсант" писал, что трое ветеранов спецназа и трое участников СВО направили в гордуму обращение с просьбой заслушать депутата Иванова на предмет законности ношения им ордена Мужества и медали СССР "За отвагу", с которой он якобы запечатлен на фото в соцсетях, провести проверку и лишить политика мандата. Также, по данным издания, авторы письма обратились в полицию с просьбой провести проверку на предмет возможного незаконного оборота наград.
Фотографии наградных книжек депутата пензенской городской думы Алексея Иванова - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Председатель пензенской гордумы высказался об обвинениях местного депутата
Вчера, 20:21
"Да, заявление есть. Полиция проводит проверку", - сказали в пресс-службе УМВД.
Сам депутат ранее отверг озвученные доводы, а позднее опубликовал фото наградных книжек к своим ордену Мужества и медали "За отвагу". Спикер думы Денис Соболев выразил поддержку депутату, назвав обвинения в его адрес нелепыми и лживыми.
Согласно данным на сайте гордумы, Иванов с 1994 по 1996 год проходил срочную службу в ВС РФ, в разведывательной роте 7-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, был направлен для дальнейшего прохождения службы в отдельный батальон ООН в бывшей Югославии. Является ветераном боевых действий. В 2017-2022 годах был членом КПРФ, а с 31 января 2024 года - член партии "Единая Россия". По данным гордумы, депутат награжден орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью ООН "За службу миру", знаком отличия "За службу в военной разведке ВДВ", медалью министерства обороны РФ "За помощь и милосердие".
Медаль За отвагу - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Пензенского депутата заподозрили в незаконном ношении госнаград
Вчера, 12:56
 
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