https://ria.ru/20250429/muzej-2013995291.html

Музей музыки открывает выставочный проект к 80-летию Победы

Музей музыки открывает выставочный проект к 80-летию Победы - РИА Новости, 29.04.2025

Музей музыки открывает выставочный проект к 80-летию Победы

Российский национальный музей музыки 29 апреля открывает выставочный проект "Этот день мы приближали…" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T10:40:00+03:00

2025-04-29T10:40:00+03:00

2025-04-29T10:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

берлин (город)

ленинград

ссср

михаил брызгалов

дмитрий шостакович

александр александров

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Российский национальный музей музыки 29 апреля открывает выставочный проект "Этот день мы приближали…" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "Этот день мы приближали…" - это выставка о роли музыки в период Великой Отечественной войны, о самоотверженной работе советских музыкантов, разнообразной и насыщенной музыкальной жизни военного времени, хорошо знакомых и малоизвестных именах, мелодиях, произведениях, что были созданы в годы войны и по ее окончании. "За прошедшие 80 лет было много написано и сказано о Великой Отечественной войне, создано большое количество музыкальных произведений, но, наряду с общеизвестными фактами, есть и такие, о которых необходимо вспомнить и рассказать", - рассказал в преддверии открытия выставочного проекта гендиректор Музея музыки Михаил Брызгалов. Выставочный проект состоит из шести разделов - "Подымайся народ!..", "Концерт на фронте и в тылу", "Музыкальные памятники военной эпохи", "Новый гимн страны – символ грядущей победы", "Триумф победителей", "Эхо прошедшей войны". На выставке будет представлено около 200 экспонатов, среди них главными станут: авторская партитура Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича, авторская рукопись гимна Советского Союза Александра Александрова, а также рукописи вариантов гимна, принадлежащие Дмитрию Шостаковичу, Араму Хачатуряну, Матвею Блантеру и другим, авторская рукопись песни Александра Александрова "Священная война", дневник блокады ленинградской певицы Зои Лодий, именные трофейные часы, подаренные скрипачу Юлию Реентовичу советским командованием 5 мая 1945 года в Берлине, подарок Иосифа Сталина пианисту Владимиру Софроницкому за выступление на Потсдамской конференции, концертное платье скрипачки Галины Бариновой, сшитое в блокадном Ленинграде, гармонь, принадлежавшая аккомпаниатору Лидии Руслановой Степану Максакову, аппарат "Сигнал воздушной тревоги" и другие. В одном из подразделов будет рассказано о деятельности Музея музыки в период Великой Отечественной войны, когда сотрудники музея занимались эвакуацией экспонатов и организацией выставок. В это же время руководством музея велись переговоры о возвращении архива композитора Сергея Рахманинова в СССР. Сберечь памятники музыкальной культуры и сохранить вновь приобретенное наследие композиторов – такова была на тот момент задача Музея музыкальной культуры имени Н.Г. Рубинштейна (ныне – Российский национальный музей музыки). За годы Великой Отечественной войны в фонды Музея музыки принято около 23 тысяч предметов, особая гордость - в фондах музея хранится свыше 700 рукописей песен того времени и посвященных Великой Отечественной войне. По словам гендиректора музея, работа над созданием музыки не прекращалась ни на минуту во время Великой Отечественной войны, также происходит и сегодня: современные композиторы продолжают создавать сочинения на тему, которая всегда будет в памяти народа. "За время проведения специальной военной операции профессиональными композиторами создано более 200 музыкальных произведений, а если взять бардовскую песню, любительскую, ту, что пишут бойцы на фронте, сочинения тех, кого тронули сложившиеся обстоятельства, то это около полумиллиона. Об этом мы также расскажем на выставке", - отметил Брызгалов. Выставка снабжена цифровым контентом. Также посетителям представится возможность спеть любимые песни военных лет. Выставка будет работать для посетителей с 29 апреля по 15 октября. В рамках выставочного проекта Музей музыки объявляет акцию "Память" по сбору материалов о музыкантах, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Все, кто знает о месте нахождения таких материалов или обладает ими, может связаться с музеем, материалы будут использованы в выставках.

https://ria.ru/20250418/peterburg-2012150360.html

https://ria.ru/20250427/vystavka-2013639453.html

https://ria.ru/20250421/filarmonija-2012568049.html

https://ria.ru/20250429/putin-2013990053.html

берлин (город)

ленинград

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Варвара Скокшина

берлин (город), ленинград, ссср, михаил брызгалов, дмитрий шостакович, александр александров, 80-летие победы в великой отечественной войне