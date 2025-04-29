В Москве дали старт патриотическому проекту "Города-герои – города героев"
Патриотический проект "Города-герои – города героев" запустили в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМитинг перед стартом патриотического проекта "Города-герои – города героев" у обелиска "Москва – город-герой" на площади Дорогомиловская Застава в Москве
Митинг перед стартом патриотического проекта "Города-герои – города героев" у обелиска "Москва – город-герой" на площади Дорогомиловская Застава в Москве
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Патриотический проект "Города-герои – города героев", приуроченный к юбилейным датам присвоения званий "Городов-героев", "Крепости-героя" и 80-летию Великой Победы, стартовал в Москве во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Герои всех поколений
В рамках проекта начался автопробег по всем городам-героям на территории России и Белоруссии. Торжественная церемония прошла на площади Дорогомиловская застава. На мероприятии собрались студенты, кадеты, музыканты духового оркестра, члены молодежного парламента Москвы. Также среди присутствующих были Герои Российской Федерации и Советского Союза, депутаты Московской городской думы, представители патриотических организаций.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили участников патриотического проекта "Города-герои – города героев"
Автомобили участников патриотического проекта "Города-герои – города героев"
"Сегодня мы отсюда, от стелы “Москва – город-герой”, даем старт автопробегу “Города-герои – города героев”", – рассказал журналистам председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
Главная цель автопробега – повышение общественного интереса к истории городов-героев, популяризация темы преемственности героизма через разные поколения, укрепление гражданско-патриотических связей между Россией и Белоруссией.
"Не случайно командиры наших экипажей – это Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, которые во всех городах по маршруту следования будут проводить встречи с молодежью, с "Движением первых", с кадетами, будут открывать выставки, мемориальные доски. Большое количество мероприятий запланировано именно в самих городах-героях", – рассказал Шапошников.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Московской городской думы Алексей Шапошников выступает перед церемонией возложения цветов и венков
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников выступает перед церемонией возложения цветов и венков
Всенародная акция
Автопробег организовала Московская городская дума при поддержке столичного мэра Сергея Собянина. Партнерами выступили правительство Москвы, Совет Федерации РФ, всероссийская политическая партия "Единая Россия", департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Всероссийский студенческий корпус спасателей, российское движение детей и молодежи "Движение первых", учебно-методический центр "Авангард", Союзное государство России и Белоруссии и другие.
"Получилась действительно всенародная акция, и люди продолжают присоединяться с какими-то идеями проведения мероприятий. Очень много поступило заявок от школ и молодежных организаций, которые хотят встретиться с нашими героями. Я принадлежу к поколению, которое помнит, как в школы приходили ветераны Великой Отечественной войны, и они нам глаза в глаза рассказывали о подвиге народа. Наши герои могут рассказать о подвигах, которые были совершены ими и их боевыми товарищами. Есть те, кто совершил мирный подвиг в космосе", – рассказал Шапошников.
По словам спикера, инициативу Московской городской думы поддержали парламентарии городов-героев как в России, так и в Белоруссии.
"Мы действительно с удовольствием поддержали ее, потому что город Брест первым на себя принял удар в 1941 году. Цель этого мероприятия – сохранить и защитить историческую правду о Великой Отечественной войне", – сказал на церемонии открытия председатель Брестского городского совета депутатов Андрей Филанович.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтарт патриотического проекта "Города-герои – города героев"
Старт патриотического проекта "Города-герои – города героев"
Герои сражений и покорители космоса
В автопробеге принимают участие 11 Героев России и Советского Союза. Среди них два летчика-космонавта – Антон Шкаплеров и Олег Артемьев.
"Мы на каждом этапе пробега будем встречаться с жителями городов-героев, с молодежью будем возлагать цветы к памятникам погибшим защитникам городов", – сказал журналистам Шкаплеров.
Артемьев отметил сходство автопробега с полетом в космос.
"У нас в космосе самое главное – это безопасность экипажа, на втором месте – безопасность станции и потом выполнение полета. Сейчас у нас на первом месте сохранение экипажа – тех, кто участвует в автопробеге, сохранение техники, которая потом пойдет в руки тех людей, кто сейчас защищает нашу родину, и выполнение программы автопробега. Я думаю, что все цели будут достигнуты", – сказал Артемьев.
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев
Герой России, депутат Московской городской думы Аркадий Корольков отправляется в город-герой Мурманск.
"Сегодня мы с вами даем старт событию, которое, я думаю, будет уже не просто акцией, а таким событием, которое будет проходить ежегодно. Депутаты Московской городской думы делают все для того, чтобы память о героях Великой Отечественной войны, афганских событий, чеченских, сирийских и тех, кто сейчас воюет в боях специальной военной операции, жила вечно. Все наши герои достойны великой памяти", – сказал Корольков на открытии автопробега.
В Мурманск поедет и Герой Российской Федерации, депутат Мосгордумы пятого созыва Вячеслав Сивко.
"Я родился в городе Гатчина и еще мальчишкой посетил музей военно-морского флота. И там я узнал о подвиге героя Советского Союза Ивана Сушко. Двадцатилетний морской пехотинец-краснофлотец совершил подвиг, он подорвал себя и окруживших его фашистов, и этот подвиг связан с Мурманском. Я надеюсь посетить улицу, названную его именем", – рассказал журналистам Сивко.
Полковник, герой России Вячеслав Сивко
В полной готовности
Десять новейших автомобилей для автопробега произведены на заводе "Москвич".
"Автомобильный пробег сочетает в себе несколько важных направлений: историческая память, преемственность поколений и, конечно же, технологический суверенитет и развитие, потому что наши депутаты и герои будут в рамках пробега осуществлять полноценный технический анализ качества автомобилей", – сказала на открытии заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям Московского автомобильного завода "Москвич" Татьяна Редько.
Участников автопробега будут сопровождать аварийно-спасательные автомобили Всероссийского студенческого корпуса спасателей, в которых находятся подготовленные добровольцы.
"Они готовы реагировать на любые возникающие чрезвычайные ситуации в ходе следования маршрута. Мы уверены, что пробег пройдет без происшествий, но в случае возникновения ЧС машины укомплектованы, и добровольцы подготовлены для того, чтобы отреагировать на любую ситуацию, в том числе оказать первую помощь", – сообщил журналистам депутат Мосгордумы, председатель московского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов.
На старт! Поехали!
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие роты почетного караула на церемонии возложения цветов и венков к обелиску "Москва – город-герой"
Военнослужащие роты почетного караула на церемонии возложения цветов и венков к обелиску "Москва – город-герой"
Мероприятие началось с церемонии возложения цветов и венков к обелиску "Москва – город-герой". Первыми шли герои Советского Союза и России, депутаты Московской городской думы. За ними – студенты, кадеты, члены молодежного парламента Москвы. После торжественной части Шапошников дал старт автопробегу.
По Садовому кольцу проехали десять новых автомобилей "Москвич", на их корпусах были написаны названия городов-героев. Мероприятие завершилось молебном в храме Благоверного великого князя Александра Невского на территории Московской городской Думы.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили участников патриотического проекта "Города-герои – города героев"
Автомобили участников патриотического проекта "Города-герои – города героев"
Автопробег пройдет по трем маршрутам. Северный маршрут стартует из Мурманска 5 мая, 7 мая участники прибудут в Санкт-Петербург, 8 мая они финишируют в Москве. Также 5 мая еще одна автоколонна "Москвичей" отправится в столицу по Западному маршруту из Бреста через Минск и Смоленск.
Самым протяженным маршрутом станет Южный. Его участники отправятся в Москву на день раньше остальных – 4 мая. Место отправления – Севастополь, затем запланированы остановки в Керчи, Новороссийске, Волгограде, Туле.
По ходу автопробега в городах будут проходить торжественные митинги и церемонии возложения цветов к стелам в честь городов-героев и защитников Отечества с участием руководителей региональных органов власти и ветеранов.
Важнейшим мероприятием автопробега станет забор земли с братских захоронений воинов-героев Великой Отечественной войны. Затем 21 июня в Минске капсулы с землей будут торжественно переданы в крипту Национального мемориального комплекса "Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению отечества нашего послуживших".