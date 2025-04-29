https://ria.ru/20250429/moskva-2014184352.html

В Москве дали старт патриотическому проекту "Города-герои – города героев"

В Москве дали старт патриотическому проекту "Города-герои – города героев" - РИА Новости, 29.04.2025

В Москве дали старт патриотическому проекту "Города-герои – города героев"

Патриотический проект "Города-герои – города героев", приуроченный к юбилейным датам присвоения званий "Городов-героев", "Крепости-героя" и 80-летию Великой... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:54:00+03:00

2025-04-29T19:54:00+03:00

2025-04-29T20:00:00+03:00

москва

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

московская городская дума

алексей шапошников

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Патриотический проект "Города-герои – города героев", приуроченный к юбилейным датам присвоения званий "Городов-героев", "Крепости-героя" и 80-летию Великой Победы, стартовал в Москве во вторник, передает корреспондент РИА Новости.Герои всех поколенийВ рамках проекта начался автопробег по всем городам-героям на территории России и Белоруссии. Торжественная церемония прошла на площади Дорогомиловская застава. На мероприятии собрались студенты, кадеты, музыканты духового оркестра, члены молодежного парламента Москвы. Также среди присутствующих были Герои Российской Федерации и Советского Союза, депутаты Московской городской думы, представители патриотических организаций."Сегодня мы отсюда, от стелы “Москва – город-герой”, даем старт автопробегу “Города-герои – города героев”", – рассказал журналистам председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.Главная цель автопробега – повышение общественного интереса к истории городов-героев, популяризация темы преемственности героизма через разные поколения, укрепление гражданско-патриотических связей между Россией и Белоруссией."Не случайно командиры наших экипажей – это Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, которые во всех городах по маршруту следования будут проводить встречи с молодежью, с "Движением первых", с кадетами, будут открывать выставки, мемориальные доски. Большое количество мероприятий запланировано именно в самих городах-героях", – рассказал Шапошников.Всенародная акцияАвтопробег организовала Московская городская дума при поддержке столичного мэра Сергея Собянина. Партнерами выступили правительство Москвы, Совет Федерации РФ, всероссийская политическая партия "Единая Россия", департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Всероссийский студенческий корпус спасателей, российское движение детей и молодежи "Движение первых", учебно-методический центр "Авангард", Союзное государство России и Белоруссии и другие."Получилась действительно всенародная акция, и люди продолжают присоединяться с какими-то идеями проведения мероприятий. Очень много поступило заявок от школ и молодежных организаций, которые хотят встретиться с нашими героями. Я принадлежу к поколению, которое помнит, как в школы приходили ветераны Великой Отечественной войны, и они нам глаза в глаза рассказывали о подвиге народа. Наши герои могут рассказать о подвигах, которые были совершены ими и их боевыми товарищами. Есть те, кто совершил мирный подвиг в космосе", – рассказал Шапошников.По словам спикера, инициативу Московской городской думы поддержали парламентарии городов-героев как в России, так и в Белоруссии."Мы действительно с удовольствием поддержали ее, потому что город Брест первым на себя принял удар в 1941 году. Цель этого мероприятия – сохранить и защитить историческую правду о Великой Отечественной войне", – сказал на церемонии открытия председатель Брестского городского совета депутатов Андрей Филанович.Герои сражений и покорители космосаВ автопробеге принимают участие 11 Героев России и Советского Союза. Среди них два летчика-космонавта – Антон Шкаплеров и Олег Артемьев."Мы на каждом этапе пробега будем встречаться с жителями городов-героев, с молодежью будем возлагать цветы к памятникам погибшим защитникам городов", – сказал журналистам Шкаплеров.Артемьев отметил сходство автопробега с полетом в космос."У нас в космосе самое главное – это безопасность экипажа, на втором месте – безопасность станции и потом выполнение полета. Сейчас у нас на первом месте сохранение экипажа – тех, кто участвует в автопробеге, сохранение техники, которая потом пойдет в руки тех людей, кто сейчас защищает нашу родину, и выполнение программы автопробега. Я думаю, что все цели будут достигнуты", – сказал Артемьев.Герой России, депутат Московской городской думы Аркадий Корольков отправляется в город-герой Мурманск."Сегодня мы с вами даем старт событию, которое, я думаю, будет уже не просто акцией, а таким событием, которое будет проходить ежегодно. Депутаты Московской городской думы делают все для того, чтобы память о героях Великой Отечественной войны, афганских событий, чеченских, сирийских и тех, кто сейчас воюет в боях специальной военной операции, жила вечно. Все наши герои достойны великой памяти", – сказал Корольков на открытии автопробега.В Мурманск поедет и Герой Российской Федерации, депутат Мосгордумы пятого созыва Вячеслав Сивко."Я родился в городе Гатчина и еще мальчишкой посетил музей военно-морского флота. И там я узнал о подвиге героя Советского Союза Ивана Сушко. Двадцатилетний морской пехотинец-краснофлотец совершил подвиг, он подорвал себя и окруживших его фашистов, и этот подвиг связан с Мурманском. Я надеюсь посетить улицу, названную его именем", – рассказал журналистам Сивко.В полной готовностиДесять новейших автомобилей для автопробега произведены на заводе "Москвич"."Автомобильный пробег сочетает в себе несколько важных направлений: историческая память, преемственность поколений и, конечно же, технологический суверенитет и развитие, потому что наши депутаты и герои будут в рамках пробега осуществлять полноценный технический анализ качества автомобилей", – сказала на открытии заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям Московского автомобильного завода "Москвич" Татьяна Редько.Участников автопробега будут сопровождать аварийно-спасательные автомобили Всероссийского студенческого корпуса спасателей, в которых находятся подготовленные добровольцы."Они готовы реагировать на любые возникающие чрезвычайные ситуации в ходе следования маршрута. Мы уверены, что пробег пройдет без происшествий, но в случае возникновения ЧС машины укомплектованы, и добровольцы подготовлены для того, чтобы отреагировать на любую ситуацию, в том числе оказать первую помощь", – сообщил журналистам депутат Мосгордумы, председатель московского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов.На старт! Поехали!Мероприятие началось с церемонии возложения цветов и венков к обелиску "Москва – город-герой". Первыми шли герои Советского Союза и России, депутаты Московской городской думы. За ними – студенты, кадеты, члены молодежного парламента Москвы. После торжественной части Шапошников дал старт автопробегу.По Садовому кольцу проехали десять новых автомобилей "Москвич", на их корпусах были написаны названия городов-героев. Мероприятие завершилось молебном в храме Благоверного великого князя Александра Невского на территории Московской городской Думы.Автопробег пройдет по трем маршрутам. Северный маршрут стартует из Мурманска 5 мая, 7 мая участники прибудут в Санкт-Петербург, 8 мая они финишируют в Москве. Также 5 мая еще одна автоколонна "Москвичей" отправится в столицу по Западному маршруту из Бреста через Минск и Смоленск.Самым протяженным маршрутом станет Южный. Его участники отправятся в Москву на день раньше остальных – 4 мая. Место отправления – Севастополь, затем запланированы остановки в Керчи, Новороссийске, Волгограде, Туле.По ходу автопробега в городах будут проходить торжественные митинги и церемонии возложения цветов к стелам в честь городов-героев и защитников Отечества с участием руководителей региональных органов власти и ветеранов.Важнейшим мероприятием автопробега станет забор земли с братских захоронений воинов-героев Великой Отечественной войны. Затем 21 июня в Минске капсулы с землей будут торжественно переданы в крипту Национального мемориального комплекса "Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению отечества нашего послуживших".

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Автопробег в рамках проекта "Города-герои — города героев" стартовал в Москве Автопробег в рамках проекта "Города-герои — города героев" стартовал в Москве. Участники проедут по всем городам-героям России и Белоруссии. Они планируют взять землю с братских захоронений и передать ее в крипту Храма Всех Святых в Минске. 2025-04-29T19:54 true PT1M34S

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москва, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, московская городская дума, алексей шапошников