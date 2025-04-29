https://ria.ru/20250429/moskva-2014042726.html

В Москве стартовал автопробег "Города-герои — города героев"

В Москве стартовал автопробег "Города-герои — города героев" - РИА Новости, 29.04.2025

В Москве стартовал автопробег "Города-герои — города героев"

Автопробег в рамках патриотического проекта "Города-герои — города героев" стартовал в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T13:21:00+03:00

2025-04-29T13:21:00+03:00

2025-04-29T17:35:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

садовое кольцо (москва)

белоруссия

алексей шапошников

московская городская дума

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Автопробег в рамках патриотического проекта "Города-герои — города героев" стартовал в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Наш автопробег получил благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. У нас есть духовная миссия: в каждом городе мы возьмем землю с братских захоронений и 21 июня <...> передадим ее в крипту храма Всех Святых в городе-герое Минске", — выступил на митинге инициатор проекта, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Торжественное открытие мероприятия состоялось у обелиска "Москва — Город-Герой" на площади Дорогомиловская застава. Участники церемонии возложили венки и цветы к памятнику, затем автоколонна из 11 автомобилей "Москвич", а также двух машин студенческого корпуса спасателей проехалась по Садовому кольцу. По словам инициатора, автопробег посвящен подвигу жителей городов-героев. Экипажи, которые возглавляют Герои Советского Союза и Герои России, отправятся по трем маршрутам — северному, западному и южному, они проедут по всем городам-героям России и Республики Беларусь. Автопробег положит начало движению объединения этих населенных пунктов и возродит интерес к подвигу народов двух стран.

https://ria.ru/20250429/moskva-2014034742.html

https://ria.ru/20250417/shaposhnikov-2011876346.html

россия

садовое кольцо (москва)

белоруссия

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Автопробег в рамках проекта "Города-герои — города героев" стартовал в Москве Автопробег в рамках проекта "Города-герои — города героев" стартовал в Москве. Участники проедут по всем городам-героям России и Белоруссии. Они планируют взять землю с братских захоронений и передать ее в крипту Храма Всех Святых в Минске. 2025-04-29T13:21 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, садовое кольцо (москва), белоруссия, алексей шапошников, московская городская дума, 80-летие победы в великой отечественной войне