https://ria.ru/20250429/moskva-2014042726.html
В Москве стартовал автопробег "Города-герои — города героев"
В Москве стартовал автопробег "Города-герои — города героев" - РИА Новости, 29.04.2025
В Москве стартовал автопробег "Города-герои — города героев"
Автопробег в рамках патриотического проекта "Города-герои — города героев" стартовал в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T13:21:00+03:00
2025-04-29T13:21:00+03:00
2025-04-29T17:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
садовое кольцо (москва)
белоруссия
алексей шапошников
московская городская дума
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Автопробег в рамках патриотического проекта "Города-герои — города героев" стартовал в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Наш автопробег получил благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. У нас есть духовная миссия: в каждом городе мы возьмем землю с братских захоронений и 21 июня <...> передадим ее в крипту храма Всех Святых в городе-герое Минске", — выступил на митинге инициатор проекта, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Торжественное открытие мероприятия состоялось у обелиска "Москва — Город-Герой" на площади Дорогомиловская застава. Участники церемонии возложили венки и цветы к памятнику, затем автоколонна из 11 автомобилей "Москвич", а также двух машин студенческого корпуса спасателей проехалась по Садовому кольцу. По словам инициатора, автопробег посвящен подвигу жителей городов-героев. Экипажи, которые возглавляют Герои Советского Союза и Герои России, отправятся по трем маршрутам — северному, западному и южному, они проедут по всем городам-героям России и Республики Беларусь. Автопробег положит начало движению объединения этих населенных пунктов и возродит интерес к подвигу народов двух стран.
https://ria.ru/20250429/moskva-2014034742.html
https://ria.ru/20250417/shaposhnikov-2011876346.html
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Автопробег в рамках проекта "Города-герои — города героев" стартовал в Москве
Автопробег в рамках проекта "Города-герои — города героев" стартовал в Москве.
Участники проедут по всем городам-героям России и Белоруссии. Они планируют взять землю с братских захоронений и передать ее в крипту Храма Всех Святых в Минске.
2025-04-29T13:21
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РИА Новости
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россия, садовое кольцо (москва), белоруссия, алексей шапошников, московская городская дума, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Садовое кольцо (Москва), Белоруссия, Алексей Шапошников, Московская городская дума, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве стартовал автопробег "Города-герои — города героев"
В Москве стартовал автопробег "Города-герои — города героев" с духовной миссией