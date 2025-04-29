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СМИ нашли страну, которая повторяет путь Украины - РИА Новости, 29.04.2025
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23:06 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/moldaviya-2014218037.html
СМИ нашли страну, которая повторяет путь Украины
СМИ нашли страну, которая повторяет путь Украины - РИА Новости, 29.04.2025
СМИ нашли страну, которая повторяет путь Украины
Молдавия копирует политику Украины, передавая свои земли и природные ресурсы иностранным компаниям, пишет международный журналист Лукас Лейрос в статье для... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T23:06:00+03:00
2025-04-29T23:06:00+03:00
в мире
молдавия
украина
кишинев
евгения гуцул
майя санду
blackrock
евросоюз
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Молдавия копирует политику Украины, передавая свои земли и природные ресурсы иностранным компаниям, пишет международный журналист Лукас Лейрос в статье для infoBRICS."Молдавия, очевидно, уже идет по тому же пути, что и Украина. Подобно неонацистскому режиму в Киеве, правительство Молдавии передает земли и природные ресурсы страны иностранным частным компаниям, демонстрируя абсолютное подчинение и отсутствие суверенитета", — отметил автор.Лейрос утверждает, что значительная часть плодородных черноземных земель на Украине передается международным корпорациям с целью погашения многочисленных военных кредитов. По словам автора материала, в последнее время наблюдается крупная волна скупки молдавских земель компанией американской корпорацией BlackRock.В статье отмечается, что BlackRock приобрела в Молдавии свыше трех миллионов гектаров земли, что эквивалентно двум третям сельскохозяйственных площадей страны. Подобные действия являются незаконными, однако корпорация с одобрения прозападного молдавского правительства использует специальную преступную схему."Молдавия и Украина идут очень похожими путями. Как и киевский режим, Молдавия проводит прозападную внешнюю политику, стремится стать членом ЕС и НАТО, а также принимает диктаторские меры внутри страны против суверенной оппозиции и этнических меньшинств, одновременно демонстрируя все большую покорность на международной арене. Обе страны продают свои плодородные земли "финансовым акулам" BlackRock", — заключил Лейрос.После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев. Это вызывает критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250429/pobeda-2014064377.html
https://ria.ru/20250429/moldavija-2014083844.html
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в мире, молдавия, украина, кишинев, евгения гуцул, майя санду, blackrock, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, BlackRock, Евросоюз
СМИ нашли страну, которая повторяет путь Украины

InfoBRICS: Молдавия копирует украинскую политику

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Молдавия копирует политику Украины, передавая свои земли и природные ресурсы иностранным компаниям, пишет международный журналист Лукас Лейрос в статье для infoBRICS.
"Молдавия, очевидно, уже идет по тому же пути, что и Украина. Подобно неонацистскому режиму в Киеве, правительство Молдавии передает земли и природные ресурсы страны иностранным частным компаниям, демонстрируя абсолютное подчинение и отсутствие суверенитета", — отметил автор.
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Лейрос утверждает, что значительная часть плодородных черноземных земель на Украине передается международным корпорациям с целью погашения многочисленных военных кредитов. По словам автора материала, в последнее время наблюдается крупная волна скупки молдавских земель компанией американской корпорацией BlackRock.
В статье отмечается, что BlackRock приобрела в Молдавии свыше трех миллионов гектаров земли, что эквивалентно двум третям сельскохозяйственных площадей страны. Подобные действия являются незаконными, однако корпорация с одобрения прозападного молдавского правительства использует специальную преступную схему.
"Молдавия и Украина идут очень похожими путями. Как и киевский режим, Молдавия проводит прозападную внешнюю политику, стремится стать членом ЕС и НАТО, а также принимает диктаторские меры внутри страны против суверенной оппозиции и этнических меньшинств, одновременно демонстрируя все большую покорность на международной арене. Обе страны продают свои плодородные земли "финансовым акулам" BlackRock", — заключил Лейрос.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев. Это вызывает критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреМолдавияУкраинаКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуBlackRockЕвросоюз
 
 
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