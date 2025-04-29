https://ria.ru/20250429/minsk-2014160486.html
Лукашенко заявил о схожести взглядов Москвы и Минска
Лукашенко заявил о схожести взглядов Москвы и Минска - РИА Новости, 29.04.2025
Лукашенко заявил о схожести взглядов Москвы и Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не скрывают схожих взглядов по международной повестке. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:09:00+03:00
2025-04-29T18:09:00+03:00
2025-04-29T18:09:00+03:00
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александр лукашенко
владимир путин
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ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не скрывают схожих взглядов по международной повестке. "У нас хорошая сложилась традиция, чтобы и подстегнуть наши правительства, и задать какой-то тренд в наших отношениях, и решить какие-то вопросы, которые не решаются правительствами, мы регулярно встречаемся. Благодарю вас за то, что мы часто созваниваемся, обсуждаем срочные вопросы. У нас, действительно, общее понимание всего процесса развития, повестка международных отношений у нас абсолютно схожая. Тут нечего даже и говорить. Мы это не скрываем, не крутим, не вертим", - сказал Лукашенко во вторник в Волгограде на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250429/belorussiya-2013877506.html
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белоруссия, минск, москва, александр лукашенко, владимир путин
Белоруссия, Минск, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко заявил о схожести взглядов Москвы и Минска
Лукашенко: Минск и Москва не скрывают схожих взглядов по международной повестке