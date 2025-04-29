https://ria.ru/20250429/medvedev-2014062945.html

Медведев назвал иностранные контингенты на Украине врагами России

Медведев назвал иностранные контингенты на Украине врагами России - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев назвал иностранные контингенты на Украине врагами России

Любые иностранные контингенты, которых предлагают разместить на Украине, это враги и легальная цель ВС РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:29:00+03:00

2025-04-29T14:29:00+03:00

2025-04-29T14:29:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Любые иностранные контингенты, которых предлагают разместить на Украине, это враги и легальная цель ВС РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Любые иностранные контингенты, о которых сейчас любят рассуждать, которые самонадеянно предлагается разместить на Украине, надо прямо сказать об этом, это враги, комбатанты иностранной армии и наша легальная цель. Те, кто выдвигает подобные дурацкие идеи под видом урегулирования, должны это зарубить на своем носу для избежания крупных неприятностей", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014032657.html

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общество, россия, украина, москва, дмитрий медведев, единая россия