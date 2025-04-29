Стрелки часов судного дня недавно почти совпали, заявил Медведев
Медведев: стрелки часов судного дня недавно почти совпали, это очень опасно
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Недавно стрелки "часов судного дня" почти совпали, это очень опасно, но сейчас они пошли в обратном направлении, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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"Обычно ядерную угрозу определяют часиками такими, говорят, вот, "часы судного дня приблизились" или, наоборот, "отскочили", на мой взгляд, еще совсем недавно там стрелки почти совпали, говорю не ради красного словца, а просто потому, что ситуация была такой, и это очень печально и страшно. Сейчас часы пошли в обратном направлении", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?"
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
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