https://ria.ru/20250429/medvedev-2014029446.html

Стрелки часов судного дня недавно почти совпали, заявил Медведев

Стрелки часов судного дня недавно почти совпали, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025

Стрелки часов судного дня недавно почти совпали, заявил Медведев

Недавно стрелки "часов судного дня" почти совпали, это очень опасно, но сейчас они пошли в обратном направлении, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:40:00+03:00

2025-04-29T12:40:00+03:00

2025-04-29T12:40:00+03:00

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российское общество "знание"

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Недавно стрелки "часов судного дня" почти совпали, это очень опасно, но сейчас они пошли в обратном направлении, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Обычно ядерную угрозу определяют часиками такими, говорят, вот, "часы судного дня приблизились" или, наоборот, "отскочили", на мой взгляд, еще совсем недавно там стрелки почти совпали, говорю не ради красного словца, а просто потому, что ситуация была такой, и это очень печально и страшно. Сейчас часы пошли в обратном направлении", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.

https://ria.ru/20250429/yaderka-2014027210.html

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014026346.html

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москва, россия, казань, дмитрий медведев, российское общество "знание"