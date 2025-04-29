https://ria.ru/20250429/medvedev-2014026346.html

Медведев оценил ситуацию с ядерной угрозой

Медведев оценил ситуацию с ядерной угрозой - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев оценил ситуацию с ядерной угрозой

Сейчас ситуация, связанная с ядерной угрозой, чуть лучше, но она никуда не делась, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:34:00+03:00

2025-04-29T12:34:00+03:00

2025-04-29T12:34:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сейчас ситуация, связанная с ядерной угрозой, чуть лучше, но она никуда не делась, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Поэтому сейчас ситуация чуть лучше, но угроза, конечно, никуда не делась", - сказал Медведев в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250429/stabilnost-2014024550.html

https://ria.ru/20250428/vens-2013948173.html

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москва, россия, казань, дмитрий медведев, российское общество "знание"