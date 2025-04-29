https://ria.ru/20250429/medvedev-2014022100.html

Медведев заявил, что Россия и США не являются врагами

Медведев заявил, что Россия и США не являются врагами - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев заявил, что Россия и США не являются врагами

Россия и Соединенные Штаты Америки - не друзья, но и не враги, хотя недавно казалось, что мы стали врагами, заявил заместитель председателя Совета безопасности... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:22:00+03:00

2025-04-29T12:22:00+03:00

2025-04-29T12:22:00+03:00

россия

москва

сша

дмитрий медведев

единая россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001814040_0:0:2411:1356_1920x0_80_0_0_2234bb3d35dab37b6a416b1f2e7a9ab9.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия и Соединенные Штаты Америки - не друзья, но и не враги, хотя недавно казалось, что мы стали врагами, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Мы (РФ и США - ред.) и не друзья, и надеюсь, в полном смысле, не враги. Хотя еще совсем недавно казалось, что это именно так, потому что участие в гибридной войне против Соединенных Штатов, по сути, сделало нас врагами", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250429/ssha-2014009211.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, сша, дмитрий медведев, единая россия, в мире