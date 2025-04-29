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Медведев назвал любых наемников в зоне СВО законной целью для России - РИА Новости, 29.04.2025
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12:09 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014017831.html
Медведев назвал любых наемников в зоне СВО законной целью для России
Медведев назвал любых наемников в зоне СВО законной целью для России - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев назвал любых наемников в зоне СВО законной целью для России
Пока идет специальная военная операция, любые наемники из западных стран являются законной военной целью для РФ, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:09:00+03:00
2025-04-29T12:09:00+03:00
россия
москва
казань
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пока идет специальная военная операция, любые наемники из западных стран являются законной военной целью для РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Пока продолжается специальная военная операция законной целью для наших вооруженных сил являются не только военнослужащие, но и любые наемники из западных стран, которые воюют на стороне наших врагов. Я напомню, что с военнопленными мы обращаемся в соответствии с нормами международного права, гарантируем им жизнь, если они добровольно сдаются, однако от ответственности за преступления против человечества это их не освобождает", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, москва, казань, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Москва, Казань, Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев назвал любых наемников в зоне СВО законной целью для России

Медведев назвал наемников из западных стран законной военной целью для России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пока идет специальная военная операция, любые наемники из западных стран являются законной военной целью для РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Пока продолжается специальная военная операция законной целью для наших вооруженных сил являются не только военнослужащие, но и любые наемники из западных стран, которые воюют на стороне наших врагов. Я напомню, что с военнопленными мы обращаемся в соответствии с нормами международного права, гарантируем им жизнь, если они добровольно сдаются, однако от ответственности за преступления против человечества это их не освобождает", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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РоссияМоскваКазаньДмитрий МедведевБезопасность
 
 
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