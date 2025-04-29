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Противников России останавливает только военная мощь, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
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11:41 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014008174.html
Противников России останавливает только военная мощь, заявил Медведев
Противников России останавливает только военная мощь, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
Противников России останавливает только военная мощь, заявил Медведев
Противников России останавливала только военная мощь, это всецело справедливо и сегодня, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:41:00+03:00
2025-04-29T11:41:00+03:00
россия
москва
казань
дмитрий медведев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Противников России останавливала только военная мощь, это всецело справедливо и сегодня, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Наших противников останавливает только военная мощь, это всецело справедливо и сегодня", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, москва, казань, дмитрий медведев
Россия, Москва, Казань, Дмитрий Медведев
Противников России останавливает только военная мощь, заявил Медведев

Медведев: врагов РФ останавливала только военная мощь, это справедливо и сегодня

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель Всероссийской политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Противников России останавливала только военная мощь, это всецело справедливо и сегодня, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«
"Наших противников останавливает только военная мощь, это всецело справедливо и сегодня", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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