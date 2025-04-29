https://ria.ru/20250429/medvedev-2014005881.html

"Руками фюрера". Медведев обвинил бывших союзников в войне против России

"Руками фюрера". Медведев обвинил бывших союзников в войне против России - РИА Новости, 29.04.2025

"Руками фюрера". Медведев обвинил бывших союзников в войне против России

Гибридную войну против России руками киевского фюрера ведут ее бывшие союзники, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:28:00+03:00

2025-04-29T11:28:00+03:00

2025-04-29T11:28:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Гибридную войну против России руками киевского фюрера ведут ее бывшие союзники, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Горький исторический нонсенс заключается в том, что теперь гибридную войну против нас дрожащими руками этого наркофюрера и его убогого рейха ведут сегодня наши бывшие союзники, с которыми мы когда-то пожимали, наши отцы и деды, прадеды уже для многих, руки на Эльбе, вместе освобождали европейские города, в ужасе и не находя слов от отчаяния стояли у пепла в Освенциме или Маутхаузене, вместе мечтали построить новый справедливый мир", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

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общество, россия, москва, освенцим, дмитрий медведев