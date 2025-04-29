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Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:41 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/marochko-2013968205.html
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР - РИА Новости, 29.04.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР
Российские силы уничтожили два опорных пункта ВСУ в кременских лесах и вплотную подошли к населенному пункту Григоровка в ЛНР, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T07:41:00+03:00
2025-04-29T07:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Российские силы уничтожили два опорных пункта ВСУ в кременских лесах и вплотную подошли к населенному пункту Григоровка в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий наши войска вплотную подошли к населенному пункту Григоровка. В кременских лесах уничтожены два опорных пункта ВФУ. Кроме того, передовые подразделения ВС РФ своим продвижением вдоль реки Северский Донец обеспечили прикрытие фланга основным ударным группам в районе Григоровки", - рассказал РИА Новости эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко добавил, что благодаря сковыванию украинских боевиков западнее Золотаревки ВСУ не может в полной мере перебросить пехоту с населенного пункта Верхнекаменского. Основным путем снабжения ВСУ на данном участке фронта остается Серебрянка, уточнил собеседник агентства.
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР

Марочко: ВС России вплотную подошли к населенному пункту Григоровка в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Российские силы уничтожили два опорных пункта ВСУ в кременских лесах и вплотную подошли к населенному пункту Григоровка в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий наши войска вплотную подошли к населенному пункту Григоровка. В кременских лесах уничтожены два опорных пункта ВФУ. Кроме того, передовые подразделения ВС РФ своим продвижением вдоль реки Северский Донец обеспечили прикрытие фланга основным ударным группам в районе Григоровки", - рассказал РИА Новости эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Марочко добавил, что благодаря сковыванию украинских боевиков западнее Золотаревки ВСУ не может в полной мере перебросить пехоту с населенного пункта Верхнекаменского.
Основным путем снабжения ВСУ на данном участке фронта остается Серебрянка, уточнил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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