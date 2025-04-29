https://ria.ru/20250429/marochko-2013968205.html

Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР

Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР - РИА Новости, 29.04.2025

Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР

Российские силы уничтожили два опорных пункта ВСУ в кременских лесах и вплотную подошли к населенному пункту Григоровка в ЛНР, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T07:41:00+03:00

2025-04-29T07:41:00+03:00

2025-04-29T07:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Российские силы уничтожили два опорных пункта ВСУ в кременских лесах и вплотную подошли к населенному пункту Григоровка в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий наши войска вплотную подошли к населенному пункту Григоровка. В кременских лесах уничтожены два опорных пункта ВФУ. Кроме того, передовые подразделения ВС РФ своим продвижением вдоль реки Северский Донец обеспечили прикрытие фланга основным ударным группам в районе Григоровки", - рассказал РИА Новости эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко добавил, что благодаря сковыванию украинских боевиков западнее Золотаревки ВСУ не может в полной мере перебросить пехоту с населенного пункта Верхнекаменского. Основным путем снабжения ВСУ на данном участке фронта остается Серебрянка, уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250425/marochko-2013319409.html

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф