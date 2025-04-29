https://ria.ru/20250429/marafon-2014053809.html

Следующий просветительский марафон общества "Знание" пройдет 1 июня

Следующий просветительский марафон общества "Знание" пройдет 1 июня - РИА Новости, 29.04.2025

Следующий просветительский марафон общества "Знание" пройдет 1 июня

Следующий просветительский марафон общества "Знание" пройдет 1 июня, в День защиты детей, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:08:00+03:00

2025-04-29T14:08:00+03:00

2025-04-29T14:08:00+03:00

общество

россия

сергей кириенко

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Следующий просветительский марафон общества "Знание" пройдет 1 июня, в День защиты детей, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" Кириенко рассказал журналистам, что сейчас проходит основной марафон общества "Знание" в этом году, марафон, посвященный 80-летию Победы. "Следующий будет уже через месяц, 1 июня, он посвящен Дню защиты детей, и он реализуется совместно с Российским движением детей и молодежи. Потом 1 сентября - это традиционный марафон, посвященный Дню Знаний, в нем всегда показывает личный пример и участвует президент России Владимир Владимирович Путин", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ также отметил, что в этом году будет еще одно знаковое событие - 80-летие атомной отрасли. "Атомная отрасль - это действительно предмет гордости для нашей страны, сегодня атомная отрасль, Росатом является абсолютным мировым лидером, работает в 70 странах мира. В данный момент времени идет сооружение только за рубежом 28 атомных блоков. Это примерно 90% мирового объема контрактов на сооружение атомных станций за рубежом… Поэтому один из марафонов в конце сентября этого года - это будет совместный проект общества "Знание" и корпорации "Росатом", который будет посвящен 80-летию атомной отрасли", - подчеркнул он. Кроме того, по его словам, еще один марафон, который пройдет в Национальном центре "Россия" в конце октября этого года, будет связан с развитием российской науки. Его проведет общество "Знание" совместно с Минобрнауки РФ. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250227/znanie-2002012204.html

https://ria.ru/20250429/uchastie-2014024121.html

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общество, россия, сергей кириенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"