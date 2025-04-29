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Лукашенко заявил, что не может не приехать на парад в Москву - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:02 29.04.2025 (обновлено: 18:20 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014159077.html
Лукашенко заявил, что не может не приехать на парад в Москву
Лукашенко заявил, что не может не приехать на парад в Москву - РИА Новости, 29.04.2025
Лукашенко заявил, что не может не приехать на парад в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что не может не приехать на парад в Москву. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:02:00+03:00
2025-04-29T18:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
белоруссия
волгоград
александр лукашенко
владимир путин
парад победы
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что не может не приехать на парад в Москву.Кадры встречи лидеров двух стран показал телеканала "Россия 24". Встреча проходит в Волгограде после выступлений президентов на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".Лукашенко поблагодарил Путина за возможность посетить Волгоград."Это впечатляющее место, без дрожи здесь невозможно… Благодарю еще раз за все эти светлые дни, что вы пригласили на парад. Мы не могли не приехать. Вы знаете, что мы едем сначала на Красную площадь, потом проводим парад у себя в Беларуси. Ничего, что мы в основном два государства, два президента привержены этому. Нам не тесно, нам не скучно. Мы делаем свое дело. Пожалуйста, кто хочет, пусть присоединяется", - сказал Лукашенко.Президент Белоруссии 9 мая примет участие в параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Во второй половине дня парад в честь победы состоится в Минске.
https://ria.ru/20250429/kiev-2014134922.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, москва, белоруссия, волгоград, александр лукашенко, владимир путин, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Белоруссия, Волгоград, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Парад Победы
Лукашенко заявил, что не может не приехать на парад в Москву

Лукашенко заявил Путину, что не может не приехать на парад Победы в Москву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Волгограде
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Волгограде
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что не может не приехать на парад в Москву.
Кадры встречи лидеров двух стран показал телеканала "Россия 24". Встреча проходит в Волгограде после выступлений президентов на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".
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Лукашенко поблагодарил Путина за возможность посетить Волгоград.
"Это впечатляющее место, без дрожи здесь невозможно… Благодарю еще раз за все эти светлые дни, что вы пригласили на парад. Мы не могли не приехать. Вы знаете, что мы едем сначала на Красную площадь, потом проводим парад у себя в Беларуси. Ничего, что мы в основном два государства, два президента привержены этому. Нам не тесно, нам не скучно. Мы делаем свое дело. Пожалуйста, кто хочет, пусть присоединяется", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии 9 мая примет участие в параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Во второй половине дня парад в честь победы состоится в Минске.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваБелоруссияВолгоградАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинПарад Победы
 
 
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