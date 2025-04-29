https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014152272.html
Лукашенко: все решения Москвы и Минска направлены на единство народов
Лукашенко: все решения Москвы и Минска направлены на единство народов - РИА Новости, 29.04.2025
Лукашенко: все решения Москвы и Минска направлены на единство народов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все решения руководств Белоруссии и РФ направлены на единство народов двух стран, стороны должны выстроить... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:50:00+03:00
2025-04-29T17:50:00+03:00
2025-04-29T18:00:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все решения руководств Белоруссии и РФ направлены на единство народов двух стран, стороны должны выстроить отношения еще теснее, чем в унитарном государстве."Одно отечество у нас, как я говорю, - от Бреста до Владивостока. Так случилось, не по нашей воле, что здесь образовались два государства. Мы должны сделать все для того, чтобы наши отношения в этом отечестве были еще теснее, чем в унитарном государстве", - сказал Лукашенко во вторник в Волгограде на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.Он подчеркнул, что стороны уже немало сделали в этом направлении."Уверен, что наши дети и другие поколения еще оценят то, что мы тут мучимся, делаем, нам непросто – и слева, и справа нас "бомбят". Наши все решения ведь направлены на единство наших народов. Это очень важно в преддверии этой светлой даты (9 мая – ред.)", - добавил белорусский президент.
https://ria.ru/20250429/putin-2014146969.html
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союзное государство, в мире, белоруссия, россия, брест, александр лукашенко, владимир путин
Союзное государство, В мире, Белоруссия, Россия, Брест, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко: все решения Москвы и Минска направлены на единство народов
Лукашенко: все решения руководств России и Белоруссии направлены на единство