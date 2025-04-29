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Для защиты исторической памяти нужно делать больше, заявил Лукашенко - РИА Новости, 29.04.2025
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16:55 29.04.2025 (обновлено: 19:37 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014127793.html
Для защиты исторической памяти нужно делать больше, заявил Лукашенко
Для защиты исторической памяти нужно делать больше, заявил Лукашенко - РИА Новости, 29.04.2025
Для защиты исторической памяти нужно делать больше, заявил Лукашенко
Для защиты исторической памяти о победе СССР в Великой Отечественной войне нужно делать еще больше, расслабляться нельзя, заявил белорусский президент Александр РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:55:00+03:00
2025-04-29T19:37:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Для защиты исторической памяти о победе СССР в Великой Отечественной войне нужно делать еще больше, расслабляться нельзя, заявил белорусский президент Александр Лукашенко."Делается всё, чтобы стереть память о Великой Победе, о наших победителях... Для защиты исторической памяти надо делать еще больше. Никогда нельзя расслабляться. Никаким покаяниям верить нельзя. Только реальным делам", - сказал Лукашенко на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".По его словам, такой подход очень актуален."Не только для нас с президентом (РФ Владимиром Путиным - ред.) сегодня, когда нам многое обещают. Но, может, пока не всё все знают, скоро узнаете, а делать, как обычно, как говорил президент России, не будут", - пояснил ЛукашенкоПрезидент Белоруссии процитировал Путина: "обманут в очередной раз"."Поэтому только дела, только факты. Мы - вам, вы - нам. Вы нас так научили. Это не наша формула взаимоотношений", - отметил Лукашенко.Он подчеркнул, что его поколение и поколение его российского коллеги Владимира Путина ни в чем не нужно убеждать, поскольку они с детства слушали рассказы фронтовиков, но с поколением, рожденным и взрослевшим в 90-е годы прошлого века, сложнее."Мировоззрение детей перестройки формировалось в самый пик реваншистской пропаганды. Много было сделано, чтобы дискредитировать Красную Армию", - подчеркнул Лукашенко.Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014122129.html
https://ria.ru/20250429/putin-2014116482.html
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ссср, волгоград, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире, белоруссия
СССР, Волгоград, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире, Белоруссия
Для защиты исторической памяти нужно делать больше, заявил Лукашенко

Лукашенко призвал не верить Западу на слово

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Для защиты исторической памяти о победе СССР в Великой Отечественной войне нужно делать еще больше, расслабляться нельзя, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«
"Делается всё, чтобы стереть память о Великой Победе, о наших победителях... Для защиты исторической памяти надо делать еще больше. Никогда нельзя расслабляться. Никаким покаяниям верить нельзя. Только реальным делам", - сказал Лукашенко на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства Великое наследие - общее будущее в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В мире идет этап войны в СМИ за умы, заявил Лукашенко
Вчера, 16:42
По его словам, такой подход очень актуален.
«
"Не только для нас с президентом (РФ Владимиром Путиным - ред.) сегодня, когда нам многое обещают. Но, может, пока не всё все знают, скоро узнаете, а делать, как обычно, как говорил президент России, не будут", - пояснил Лукашенко
Президент Белоруссии процитировал Путина: "обманут в очередной раз".
«
"Поэтому только дела, только факты. Мы - вам, вы - нам. Вы нас так научили. Это не наша формула взаимоотношений", - отметил Лукашенко.
Владимир Путин предложил создать Комиссию по сохранению исторической памяти - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти
Вчера, 16:31
Он подчеркнул, что его поколение и поколение его российского коллеги Владимира Путина ни в чем не нужно убеждать, поскольку они с детства слушали рассказы фронтовиков, но с поколением, рожденным и взрослевшим в 90-е годы прошлого века, сложнее.
«
"Мировоззрение детей перестройки формировалось в самый пик реваншистской пропаганды. Много было сделано, чтобы дискредитировать Красную Армию", - подчеркнул Лукашенко.
Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
Вечный огонь в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Белорусские и российские ученые обсудили в Москве сохранение памяти о ВОВ
8 апреля, 17:35
 
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