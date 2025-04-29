https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014127793.html

Для защиты исторической памяти нужно делать больше, заявил Лукашенко

Для защиты исторической памяти нужно делать больше, заявил Лукашенко - РИА Новости, 29.04.2025

Для защиты исторической памяти нужно делать больше, заявил Лукашенко

Для защиты исторической памяти о победе СССР в Великой Отечественной войне нужно делать еще больше, расслабляться нельзя, заявил белорусский президент Александр РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:55:00+03:00

2025-04-29T16:55:00+03:00

2025-04-29T19:37:00+03:00

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Для защиты исторической памяти о победе СССР в Великой Отечественной войне нужно делать еще больше, расслабляться нельзя, заявил белорусский президент Александр Лукашенко."Делается всё, чтобы стереть память о Великой Победе, о наших победителях... Для защиты исторической памяти надо делать еще больше. Никогда нельзя расслабляться. Никаким покаяниям верить нельзя. Только реальным делам", - сказал Лукашенко на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".По его словам, такой подход очень актуален."Не только для нас с президентом (РФ Владимиром Путиным - ред.) сегодня, когда нам многое обещают. Но, может, пока не всё все знают, скоро узнаете, а делать, как обычно, как говорил президент России, не будут", - пояснил ЛукашенкоПрезидент Белоруссии процитировал Путина: "обманут в очередной раз"."Поэтому только дела, только факты. Мы - вам, вы - нам. Вы нас так научили. Это не наша формула взаимоотношений", - отметил Лукашенко.Он подчеркнул, что его поколение и поколение его российского коллеги Владимира Путина ни в чем не нужно убеждать, поскольку они с детства слушали рассказы фронтовиков, но с поколением, рожденным и взрослевшим в 90-е годы прошлого века, сложнее."Мировоззрение детей перестройки формировалось в самый пик реваншистской пропаганды. Много было сделано, чтобы дискредитировать Красную Армию", - подчеркнул Лукашенко.Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014122129.html

https://ria.ru/20250429/putin-2014116482.html

https://ria.ru/20250408/vov-2010083966.html

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ссср, волгоград, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире, белоруссия