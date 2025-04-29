Для защиты исторической памяти нужно делать больше, заявил Лукашенко
Лукашенко призвал не верить Западу на слово
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Для защиты исторической памяти о победе СССР в Великой Отечественной войне нужно делать еще больше, расслабляться нельзя, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
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"Делается всё, чтобы стереть память о Великой Победе, о наших победителях... Для защиты исторической памяти надо делать еще больше. Никогда нельзя расслабляться. Никаким покаяниям верить нельзя. Только реальным делам", - сказал Лукашенко на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".
По его словам, такой подход очень актуален.
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"Не только для нас с президентом (РФ Владимиром Путиным - ред.) сегодня, когда нам многое обещают. Но, может, пока не всё все знают, скоро узнаете, а делать, как обычно, как говорил президент России, не будут", - пояснил Лукашенко
Президент Белоруссии процитировал Путина: "обманут в очередной раз".
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"Поэтому только дела, только факты. Мы - вам, вы - нам. Вы нас так научили. Это не наша формула взаимоотношений", - отметил Лукашенко.
Он подчеркнул, что его поколение и поколение его российского коллеги Владимира Путина ни в чем не нужно убеждать, поскольку они с детства слушали рассказы фронтовиков, но с поколением, рожденным и взрослевшим в 90-е годы прошлого века, сложнее.
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"Мировоззрение детей перестройки формировалось в самый пик реваншистской пропаганды. Много было сделано, чтобы дискредитировать Красную Армию", - подчеркнул Лукашенко.
Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.