https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014122129.html

В мире идет этап войны в СМИ за умы, заявил Лукашенко

В мире идет этап войны в СМИ за умы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 29.04.2025

В мире идет этап войны в СМИ за умы, заявил Лукашенко

В мире идет этап войны СМИ за умы людей, следующим этапом может стать горячая война с оружием в руках, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:42:00+03:00

2025-04-29T16:42:00+03:00

2025-04-29T16:57:00+03:00

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ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. В мире идет этап войны СМИ за умы людей, следующим этапом может стать горячая война с оружием в руках, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России."Началась новая очередная война, но не мы ее начинали. Следующий этап этой войны будет война горячая – мировая война с оружием в руках. Мы этого не хотим. Сегодня идет этап войны в средствах массовой информации. Слава богу, пока мы дискутируем, боремся, сражаемся на этих площадках. Идет война за умы наших людей и за головы", - сказал Лукашенко на международном форуме "Великое наследие - общее будущее"."Современная горячая война невозможна без этой подготовки. Эта подготовка началась, поэтому мы так уцепились за эту историческую память, чтобы показать нынешним, будущим поколениям, нашим детям, что у нас они были, и что если вдруг нам нужно сражаться за свои землю, семьи, детей так, как сражались они, не жалея жизни. Вот почему мы говорим об исторической памяти, а не потому, что нам хочется", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014127793.html

https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014121674.html

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в мире, белоруссия, волгоград, россия, александр лукашенко, владимир путин