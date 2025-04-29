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В мире идет этап войны в СМИ за умы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 29.04.2025
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16:42 29.04.2025 (обновлено: 16:57 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014122129.html
В мире идет этап войны в СМИ за умы, заявил Лукашенко
В мире идет этап войны в СМИ за умы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 29.04.2025
В мире идет этап войны в СМИ за умы, заявил Лукашенко
В мире идет этап войны СМИ за умы людей, следующим этапом может стать горячая война с оружием в руках, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:42:00+03:00
2025-04-29T16:57:00+03:00
в мире
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александр лукашенко
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ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. В мире идет этап войны СМИ за умы людей, следующим этапом может стать горячая война с оружием в руках, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России."Началась новая очередная война, но не мы ее начинали. Следующий этап этой войны будет война горячая – мировая война с оружием в руках. Мы этого не хотим. Сегодня идет этап войны в средствах массовой информации. Слава богу, пока мы дискутируем, боремся, сражаемся на этих площадках. Идет война за умы наших людей и за головы", - сказал Лукашенко на международном форуме "Великое наследие - общее будущее"."Современная горячая война невозможна без этой подготовки. Эта подготовка началась, поэтому мы так уцепились за эту историческую память, чтобы показать нынешним, будущим поколениям, нашим детям, что у нас они были, и что если вдруг нам нужно сражаться за свои землю, семьи, детей так, как сражались они, не жалея жизни. Вот почему мы говорим об исторической памяти, а не потому, что нам хочется", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014127793.html
https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014121674.html
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в мире, белоруссия, волгоград, россия, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Белоруссия, Волгоград, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
В мире идет этап войны в СМИ за умы, заявил Лукашенко

Лукашенко: в мире идет этап войны в СМИ за умы людей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства Великое наследие - общее будущее в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде
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ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. В мире идет этап войны СМИ за умы людей, следующим этапом может стать горячая война с оружием в руках, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Для защиты исторической памяти нужно делать больше, заявил Лукашенко
Вчера, 16:55
"Началась новая очередная война, но не мы ее начинали. Следующий этап этой войны будет война горячая – мировая война с оружием в руках. Мы этого не хотим. Сегодня идет этап войны в средствах массовой информации. Слава богу, пока мы дискутируем, боремся, сражаемся на этих площадках. Идет война за умы наших людей и за головы", - сказал Лукашенко на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".
"Современная горячая война невозможна без этой подготовки. Эта подготовка началась, поэтому мы так уцепились за эту историческую память, чтобы показать нынешним, будущим поколениям, нашим детям, что у нас они были, и что если вдруг нам нужно сражаться за свои землю, семьи, детей так, как сражались они, не жалея жизни. Вот почему мы говорим об исторической памяти, а не потому, что нам хочется", - подчеркнул он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Союзники присоединились, когда СССР сломал хребет фашизму, заявил Лукашенко
Вчера, 16:41
 
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