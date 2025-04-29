В мире идет этап войны в СМИ за умы, заявил Лукашенко
Лукашенко: в мире идет этап войны в СМИ за умы людей
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде
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ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. В мире идет этап войны СМИ за умы людей, следующим этапом может стать горячая война с оружием в руках, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
"Началась новая очередная война, но не мы ее начинали. Следующий этап этой войны будет война горячая – мировая война с оружием в руках. Мы этого не хотим. Сегодня идет этап войны в средствах массовой информации. Слава богу, пока мы дискутируем, боремся, сражаемся на этих площадках. Идет война за умы наших людей и за головы", - сказал Лукашенко на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".
"Современная горячая война невозможна без этой подготовки. Эта подготовка началась, поэтому мы так уцепились за эту историческую память, чтобы показать нынешним, будущим поколениям, нашим детям, что у нас они были, и что если вдруг нам нужно сражаться за свои землю, семьи, детей так, как сражались они, не жалея жизни. Вот почему мы говорим об исторической памяти, а не потому, что нам хочется", - подчеркнул он.