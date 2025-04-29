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Лукашенко назвал форум в Волгограде обращением к истории - РИА Новости, 29.04.2025
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16:39 29.04.2025 (обновлено: 16:41 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014120668.html
Лукашенко назвал форум в Волгограде обращением к истории
Лукашенко назвал форум в Волгограде обращением к истории - РИА Новости, 29.04.2025
Лукашенко назвал форум в Волгограде обращением к истории
Международный форум "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде - это не только дань прошлому, но и обращение к истории для защиты настоящего и будущего,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:39:00+03:00
2025-04-29T16:41:00+03:00
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александр лукашенко
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Международный форум "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде - это не только дань прошлому, но и обращение к истории для защиты настоящего и будущего, поскольку потомкам победителей нацизма сегодня противостоят потомки проигравших сторонников Третьего рейха, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Наша встреча - не только дань общему героическому прошлому. Мы обращаемся к истории, чтобы защитить не только будущее, но уже настоящее. Так сегодня стоит вопрос. Мы - наследники великого поколения, героев-победителей. Нам нечего стыдиться и скрывать. Этот статус ко многому обязывает, но и многих раздражает. Нам противостоят потомки проигравших сторонников третьего рейха", - сказал Лукашенко, выступая на форуме. Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
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волгоград, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
Волгоград, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко назвал форум в Волгограде обращением к истории

Лукашенко назвал форум в Волгограде данью прошлому и обращением к истории

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства Великое наследие - общее будущее в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Международный форум "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде - это не только дань прошлому, но и обращение к истории для защиты настоящего и будущего, поскольку потомкам победителей нацизма сегодня противостоят потомки проигравших сторонников Третьего рейха, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Наша встреча - не только дань общему героическому прошлому. Мы обращаемся к истории, чтобы защитить не только будущее, но уже настоящее. Так сегодня стоит вопрос. Мы - наследники великого поколения, героев-победителей. Нам нечего стыдиться и скрывать. Этот статус ко многому обязывает, но и многих раздражает. Нам противостоят потомки проигравших сторонников третьего рейха", - сказал Лукашенко, выступая на форуме.
Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
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