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Лукашенко прибыл в Волгоград - РИА Новости, 29.04.2025
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11:52 29.04.2025 (обновлено: 13:25 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014011489.html
Лукашенко прибыл в Волгоград
Лукашенко прибыл в Волгоград - РИА Новости, 29.04.2025
Лукашенко прибыл в Волгоград
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Волгоград, где примет участие в международном форуме "Великое наследие - общее будущее" и встретится с... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:52:00+03:00
2025-04-29T13:25:00+03:00
белоруссия
россия
волгоград
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 29 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Волгоград, где примет участие в международном форуме "Великое наследие - общее будущее" и встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства совершил посадку в Волгограде", - говорится в сообщении. Отмечается, что там Лукашенко вместе с Путиным примет участие в Международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". "Основной целью форума является сохранение и защита исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Александр Лукашенко также возложит цветы в историко-мемориальном комплексе "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане", - отмечается в сообщении. Ожидается, что президенты Белоруссии и России проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе и международную повестку.
https://ria.ru/20250409/lukashenko-2010229623.html
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белоруссия, россия, волгоград, александр лукашенко, владимир путин
Белоруссия, Россия, Волгоград, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко прибыл в Волгоград

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Волгоград, где встретится с Путиным

© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Волгоград. 29 апреля 2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Волгоград. 29 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Пул Первого/Telegram
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Волгоград. 29 апреля 2025
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МИНСК, 29 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Волгоград, где примет участие в международном форуме "Великое наследие - общее будущее" и встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства совершил посадку в Волгограде", - говорится в сообщении.
Отмечается, что там Лукашенко вместе с Путиным примет участие в Международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". "Основной целью форума является сохранение и защита исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Александр Лукашенко также возложит цветы в историко-мемориальном комплексе "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане", - отмечается в сообщении.
Ожидается, что президенты Белоруссии и России проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе и международную повестку.
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БелоруссияРоссияВолгоградАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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